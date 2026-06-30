«Η μόνη αξιοπρεπής λύση για τον Σωκράτη είναι να παραιτηθεί, να παραμερίσει και να αφήσει να οδηγήσουμε αυτοί που θέλουμε και μπορούμε τον ΣΥΡΙΖΑ σε μια πορεία», είπε ο Παύλος Πολάκης.

«Η μόνη αξιοπρεπής λύση για τον Σωκράτη είναι να παραιτηθεί, να παραμερίσει και να αφήσει να οδηγήσουμε αυτοί που θέλουμε και μπορούμε τον ΣΥΡΙΖΑ σε μια πορεία», δήλωσε ο Παύλος Πολάκης σε τηλεφωνική του παρέμβαση στο OPEN, στον απόηχο της ανάρτησής του με την οποία ζήτησε την παραίτηση του προέδρου του κόμματος.

Ο βουλευτής Χανίων απεύθυνε προσκλητήριο σε ΜέΡΑ25, Νέα Αριστερά, Κοτζιά, Κατσέλη, ΚΚΕ και… ΕΛΑΣ και περιέγραψε μια εικόνα για την επόμενη μέρα. Σε ερώτηση, δε, που δέχθηκε για το αν όλο αυτό θα γίνει με τον ίδιο αρχηγό, απάντησε: «Νομίζω ναι».

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Παύλος Πολάκης:

«Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος περί στήριξης της ΕΛΑΣ αφού ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε τα πράγματα, λέω ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Πρέπει να με επαναφέρει άμεσα στην ΚΟ. Η μόνη αξιοπρεπής λύση για τον Σωκράτη είναι να παραιτηθεί, να παραμερίσει και να αφήσει να οδηγήσουμε αυτοί που θέλουμε και μπορούμε τον ΣΥΡΙΖΑ σε μια πορεία», είπε αρχικά.

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν δηλώνει «παρών», απάντησε: «Προφανώς και δηλώνω «παρών», δήλωσα ποτέ «απών»; Σε όλες τις μάχες που έχει η δώσει η κυβερνώσα Αριστερά από το 2015 έχω δηλώσει «παρών» και συγκρούστηκα όσο κανείς με τη διαπλοκή».

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Στη συνέχεια ο βουλευτής Χανίων υπογράμμισε: «Θα υπάρξει επόμενη μέρα, με συγκεκριμένο πρόγραμμα που θα τεθεί σε όλη την κοινωνία και θα δημιουργήσει συμμαχίες. Με το ΜέΡΑ25, τη Νέα Αριστερά, τον Κοτζιά, την Κατσέλη, θα απευθυνθούμε και στο ΚΚΕ. Και στον Τσίπρα, με τον τρόπο που πρέπει. Δεν έχω καμία δυσανεξία στην ΕΛΑΣ».

Όταν, δε, ρωτήθηκε για το αν όλο αυτό θα γίνει με τον ίδιο αρχηγό, σημείωσε: «Νομίζω ναι».

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Η ανάρτηση Πολάκη

Λίγη ώρα νωρίτερα ο Παύλος Πολάκης είχε ζητήσει την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Ο βουλευτής Χανίων ζήτησε, παράλληλα, την άμεση επάνοδό του στην ΚΟ του κόμματος, την εκλογή νέου προέδρου της ΚΟ, την άμεση σύγκλιση της ΚΕ και την άμεση εκκίνηση συνομιλιών με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου.

Αναλυτικά η ανάρτησή του Παύλου Πολάκη:

«Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου και της περί αυτόν ηγετικής ομάδας σχετικά με την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ειδικότερα όσον αφορά την άνευ όρων στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ΕΛΑΣ, θα πρέπει άμεσα να γίνουν τα εξής:

1. Άμεση επάνοδός μου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

2. Άμεση παραίτηση του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου και εκλογή νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας (διαδικασία στην οποία εννοείται ότι θα είμαι παρών)

3. Άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσουμε στη:

α. ⁠Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής

β. Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος που θα δουλέψει στη βάση του προγράμματος των έξι πυλώνων και των δέκα και μια προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για μια προοδευτική διακυβέρνηση.

4. Άμεση εκκίνηση συνομιλιών με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου».