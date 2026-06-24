«Κάθε ημέρα αδράνειας έχει συγκεκριμένες συνέπειες. Πλημμεληματικές πράξεις παραγράφονται», τονίζει ο Ζαχαρίας Κεσσές, αναφέροντας την περίπτωση της παγίδευσης του Τάσου Παπαγεωργίου.

Για «θεσμική κατρακύλα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου» που «δεν έχει τέλος» κάνει λόγο ο Ζαχαρίας Κεσσές σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) με αφορμή την αδράνεια στην εξέταση των νέων στοιχείων και των αιτήσεων ανάσυρσης που έχουν καταθέσει οι Χρήστος Σπίρτζης και Θανάσης Κουκάκης για την υπόθεση των υποκλοπών.

«Κάθε ημέρα αδράνειας έχει συγκεκριμένες συνέπειες», τονίζει ο συνήγορος θυμάτων του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων με το λογισμικό Predatorπαράνομων παρακολουθήσεων με το λογισμικό Predator και σημειώνει ότι «Πλημμεληματικές πράξεις παραγράφονται, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την παγίδευση του Τάσου Παπαγεωργίου στις 22.6.2021 μέσω μηνύματος σχετικού με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις».

Καταλήγοντας ο Ζαχαρίας Κεσσές σημειώνει: «Η παρατεταμένη αδράνεια στην εξέταση των νέων στοιχείων και των αιτήσεων ανάσυρσης από τον επόμενο επικεφαλής της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου Ε. Μπακέλα (αναμένεται ο διορισμός του από το Υπουργικό Συμβούλιο) και η σκυταλοδρομία προκαθορισμένων ρόλων και αποφάσεων συνιστούν αυτοτελή κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της χώρας και πλήττουν καίρια το κύρος της Δικαιοσύνης».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Η θεσμική κατρακύλα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου δεν έχει τέλος.

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Έχουν συμπληρωθεί ήδη 47 ημέρες από την αίτηση ανάσυρσης που κατέθεσε ο Χρ. Σπίρτζης, συνοδευόμενη από πλήθος αποδεικτικών στοιχείων.

Παράλληλα, έχουν περάσει 20 ημέρες από την αίτηση ανάσυρσης του Θ. Κουκάκη, η οποία στηρίζεται σε νέα στοιχεία και στις αποκαλύψεις σχετικά με πιστοποιητικά καλής λειτουργίας και κρατικής χρήσης που φέρεται να χορηγήθηκαν από ελληνικές αρχές για την προώθηση του Predator στο εξωτερικό.

Μέχρι σήμερα, ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ε. Μπακέλας, στον οποίο ανατέθηκε ο χειρισμός των υποθέσεων με απόφαση του Κ. Τζαβέλα, δεν έχει προβεί σε καμία εμφανή ανακριτική ή ερευνητική ενέργεια.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κ. Τζαβέλας επέλεξε να μην αυτοεξαιρεθεί από την αξιολόγηση της δικογραφίας μετά τη διαβίβασή της από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών και μέσα σε μόλις 21 ημέρες έκρινε ότι δεν απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, παρά το γεγονός ότι η δικογραφία συνοδευόταν από χιλιάδες σελίδες εγγράφων και μία δικαστική απόφαση 1.930 σελίδων. Παράλληλα με δική του απόφαση για όλες τις άλλες αιτήσεις απευθύνεται και τις χρεώνει προνομιακά στον Ε. Μπακέλα

Κάθε ημέρα αδράνειας έχει συγκεκριμένες συνέπειες. Πλημμεληματικές πράξεις παραγράφονται, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την παγίδευση του Τάσου Παπαγεωργίου στις 22.6.2021 μέσω μηνύματος σχετικού με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Η συγκεκριμένη παγίδευση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Ο Τάσος Παπαγεωργίου ήταν τότε Διευθυντής Ασφαλείας της ΕΥΠ, με αρμοδιότητες που αφορούσαν την προστασία του προσωπικού της Υπηρεσίας, τη διαφύλαξη διαβαθμισμένων πληροφοριών, τη διερεύνηση περιστατικών παραβίασης ασφαλείας, την αξιολόγηση κινδύνων κατασκοπείας και διείσδυσης και τον έλεγχο προσώπων με πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες.

Η παρατεταμένη αδράνεια στην εξέταση των νέων στοιχείων και των αιτήσεων ανάσυρσης από τον επόμενο επικεφαλής της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου Ε. Μπακέλα (αναμένεται ο διορισμός του από το Υπουργικό Συμβούλιο) και η σκυταλοδρομία προκαθορισμένων ρόλων και αποφάσεων συνιστούν αυτοτελή κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της χώρας και πλήττουν καίρια το κύρος της Δικαιοσύνης».

{https://x.com/ZacKesses/status/2069712003451556074}