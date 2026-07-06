«Το σχέδιο Μητσοτάκη είναι ξεκάθαρο. Θέλει να κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών, παραβιάζοντας τον Κανονισμό της Βουλής.» τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, με αφορμή τη κλήση των Γρηγόρη Δημητριάδη και Ταλ Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών.

Ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί, όπως υποστηρίζει, να αποτρέψει τη θεσμική διερεύνηση της υπόθεσης μέσω κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Όπως σημειώνει ο κ. Φάμελλος «Ενημερωθήκαμε σήμερα ότι αντί να κληθούν στη Βουλή οι Ντίλιαν και Δημητριάδης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, παρότι υπάρχει το απαιτούμενο αίτημα των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, προγραμματίζεται μία δήθεν "συζήτηση και λήψη απόφασης" στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Το σχέδιο Μητσοτάκη είναι ξεκάθαρο. Θέλει να κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών, παραβιάζοντας τον Κανονισμό της Βουλής. Με ποιο δικαίωμα θα απαγορεύσει την κλήση Δημητριάδη, ο οποίος ομολόγησε ότι "ανέλαβε την πολιτική ευθύνη του σκανδάλου για το καλό της παράταξης"; Με ποιο δικαίωμα θα απαγορεύσει την κλήση Ντίλιαν, που σύμφωνα με δημοσιεύματα, δηλώνει ότι έχει σύμφωνο συνεργασίας με την ΕΥΠ για το Predator;»

Στη δήλωσή του τόνισε χαρακτηριστικά: «Δεν θα σας αφήσουμε να μεθοδεύσετε ακόμη ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, όπως κάνετε κάθε φορά που θέλετε να μπαζώσετε τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας.» Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ υποστηρίζει ότι η στάση αυτή συνιστά προσπάθεια συγκάλυψης και ζητά πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης στο πλαίσιο της Βουλής, με την κλήση όλων των εμπλεκόμενων προσώπων.

Δήλωση Φάμελλου: «Ο Μητσοτάκης θέλει να κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών με νέο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα»

Ο κ. Μητσοτάκης φοβάται την αλήθεια για το σκάνδαλο των υποκλοπών και κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει τις ευθύνες του. Ενημερωθήκαμε σήμερα ότι αντί να κληθούν στη Βουλή οι Ντίλιαν και Δημητριάδης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, παρότι υπάρχει το απαιτούμενο αίτημα των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, προγραμματίζεται μία δήθεν "συζήτηση και λήψη απόφασης" στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Το σχέδιο Μητσοτάκη είναι ξεκάθαρο.

Θέλει να κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών, παραβιάζοντας τον Κανονισμό της Βουλής. Με ποιο δικαίωμα θα απαγορεύσει την κλήση Δημητριάδη, ο οποίος ομολόγησε ότι "ανέλαβε την πολιτική ευθύνη του σκανδάλου για το καλό της παράταξης"; Με ποιο δικαίωμα θα απαγορεύσει την κλήση Ντίλιαν, που σύμφωνα με δημοσιεύματα, δηλώνει ότι έχει σύμφωνο συνεργασίας με την ΕΥΠ για το Predator; Και ενώ υπάρχει και η νέα συγκλονιστική αποκάλυψη ότι παγιδεύτηκε ακόμα και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το 2022, Στέλιος Κούλογλου όταν ερευνούσε, ως μέλος τη επιτροπής PEGA του Ευρωκοινοβουλίου, το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων.

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Προειδοποιούμε τον κ. Μητσοτάκη: Δεν θα σας αφήσουμε να μεθοδεύσετε ακόμη ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, όπως κάνετε κάθε φορά που θέλετε να μπαζώσετε τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας. Οι υπεύθυνοι θα αποκαλυφθούν, όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Και οι ευθύνες θα καταλογιστούν, πρώτα απ’ όλα από τον Ελληνικό λαό.

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