Με τη συγκεκριμένη απόφαση εισάγεται ένα νέο ψηφιακό παραστατικό, το οποίο θα δημιουργείται σε ένα μόνο αντίτυπο, θα φέρει τη σφραγίδα της Αρχής και κωδικό QR για τον έλεγχο της γνησιότητάς του.

Στη ψηφιοποίηση της διαδικασίας χορήγησης αποδεικτικών είσπραξης προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή της Αρχής, Γιώργου Πιτσιλή, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η νέα ρύθμιση τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2026 και προβλέπει την καθιέρωση του νέου εντύπου «Ψηφιακό Αποδεικτικό Είσπραξης», το οποίο θα χορηγείται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση εισάγεται ένα νέο ψηφιακό παραστατικό, το οποίο θα δημιουργείται σε ένα μόνο αντίτυπο, θα φέρει τη σφραγίδα της Αρχής και κωδικό QR για τον έλεγχο της γνησιότητάς του. Παράλληλα, το αποδεικτικό θα τηρείται αποκλειστικά στο ηλεκτρονικό αρχείο των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται έντυπη αρχειοθέτηση.

Η νέα διαδικασία θα εφαρμόζεται σε πληρωμές που πραγματοποιούνται από φορολογούμενους προς τους φορείς είσπραξης, σε ποσά που παρακρατούνται κατά τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής, σε εισπράξεις που προκύπτουν από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, καθώς και σε περιπτώσεις κεντρικών συμψηφισμών οφειλών που διενεργούνται από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Η μετάβαση στο νέο ψηφιακό μοντέλο κρίθηκε αναγκαία τόσο λόγω της ανάγκης αντικατάστασης των υφιστάμενων εντύπων όσο και για την αποσυμφόρηση των ΔΟΥ, των ΚΕΒΕΙΣ και του ΚΕΜΕΦ. Η Αρχή εκτιμά ότι η κατάργηση της έντυπης διαδικασίας θα εξοικονομήσει σημαντικούς πόρους και χρόνο εργασίας, ενώ παράλληλα θα βελτιώσει την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων μέσω ταχύτερων και πιο σύγχρονων υπηρεσιών.

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Στο σχετικό υπόδειγμα που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ, το νέο «Ψηφιακό Αποδεικτικό Είσπραξης» περιλαμβάνει στοιχεία του φορολογουμένου, αναλυτική καταγραφή των οφειλών, πληροφορίες για τη βεβαίωση και την εξόφληση, καθώς και ειδικό QR code μέσω του οποίου θα μπορεί να πραγματοποιείται άμεσος έλεγχος εγκυρότητας του εγγράφου.