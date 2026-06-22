Η ΑΑΔΕ εκτιμά ότι η νέα Γενική Διεύθυνση θα συμβάλει στην επιτάχυνση των συναλλαγών με πολίτες και επιχειρήσεις, στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην αύξηση των πλήρως ψηφιακών υπηρεσιών.

Σε ένα νέο στάδιο ψηφιακού μετασχηματισμού εισέρχεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με τη δημιουργία της νέας Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων, η οποία θα αντικαταστήσει τη σημερινή Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Η νέα δομή θα τεθεί σε λειτουργία στις 24 Αυγούστου 2026 και φιλοδοξεί να μετατρέψει την ΑΑΔΕ σε έναν οργανισμό που αξιοποιεί συστηματικά δεδομένα, τεχνολογίες αιχμής και έξυπνα συστήματα για τη βελτίωση της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης.

Σύμφωνα με την Αρχή, η νέα Γενική Διεύθυνση σηματοδοτεί τη μετάβαση από το μοντέλο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε ένα πιο ολοκληρωμένο, data-driven μοντέλο διοίκησης. Στο επίκεντρο τίθενται η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, των Big Data analytics και των εργαλείων ανάλυσης κινδύνου, με στόχο την αυτοματοποίηση διαδικασιών, την πρόβλεψη κινδύνων, τη στοχευμένη διενέργεια ελέγχων και τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Η νέα δομή προβλέπει επίσης την ενοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών, των πληροφοριακών συστημάτων και των τεχνολογικών υποδομών της ΑΑΔΕ κάτω από ένα ενιαίο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης. Παράλληλα, ενισχύεται η διαλειτουργικότητα με άλλους φορείς του Δημοσίου μέσω σύγχρονων APIs, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη κρίσιμων ψηφιακών πλατφορμών, όπως το myDATA, καθώς και στην αναβάθμιση της κυβερνοασφάλειας και της προστασίας των δεδομένων.

Η ΑΑΔΕ εκτιμά ότι η νέα Γενική Διεύθυνση θα συμβάλει στην επιτάχυνση των συναλλαγών με πολίτες και επιχειρήσεις, στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην αύξηση των πλήρως ψηφιακών υπηρεσιών. Παράλληλα, θα επιτρέψει στη φορολογική διοίκηση να λειτουργεί πιο προληπτικά και αποτελεσματικά, αξιοποιώντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την καλύτερη διαχείριση κινδύνων και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών.

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Όπως δήλωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, η μεταρρύθμιση αναμένεται να έχει άμεσο και απτό όφελος για πολίτες και επιχειρήσεις, μέσω της περαιτέρω μείωσης της γραφειοκρατίας, της ενίσχυσης της διαφάνειας και της φορολογικής δικαιοσύνης, αλλά και της ταχύτερης εξυπηρέτησης των φορολογουμένων.