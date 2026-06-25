Ο 26χρονος της επιτέθηκε και της πήρε το διαβατήριο, δεν μπορούσε να φύγει από το Ντουμπάι, λέει η 23χρονη.

Μια 23χρονη Βρετανίδα κατηγορείται για τη δολοφονία του συντρόφου της στο Ντουμπάι και είναι αντιμέτωπη με τη θανατική ποινή, διά εκτελεστικού αποσπάσματος, σύμφωνα με οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Μπρουκ Τζορτζ κατηγορείται ότι τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τον 26χρονο με τον οποίο είχε σχέση. Η ίδια, σύμφωνα με την οργάνωση Detained in Dubai, αναφέρει πως ήταν σε αυτοάμυνα, καθώς δέχθηκε βίαιη επίθεση από τον σύντροφό της, ο οποίος της είχε πάρει το διαβατήριο. Η οργάνωση απηύθυνε έκκληση να αφεθεί ελεύθερη η Τζορτζ, με εγγύηση και η υπόθεση να αντιμετωπιστεί ως περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Ντουμπάι: Η αλλαγή στη συμπεριφορά του 26χρονου και η επίθεση

Η 23χρονη, την οποία η οργάνωση αναφέρει ως TikToker και έχει περίπου 99.000 followers στην πλατφόρμα, γνώρισε τον 26χρονο μέσω του Facebook. Την πρώτη φορά που πήγε στο Ντουμπάι πέρασε πολύ καλά.

Όμως, στη δεύτερη επίσκεψη ο σύντροφός της έγινε «ολοένα περισσότερο χειριστικός και κακοποιητικός», σύμφωνα με τα όσα είπε στην οργάνωση. Η 23χρονη ανακάλυψε πως ο σύντροφός της δεν της είχε κλείσει εισιτήριο για την επιστροφή της στη Βρετανία, κάτι που την ανησύχησε και ήθελε να φύγει.

Ένα βράδυ, σύμφωνα με την ίδια, πήγαν σε μπαρ όπου ο 26χρονος μέθυσε και της επιτέθηκε τόσο στο αυτοκίνητο όσο και στο διαμέρισμα όπου έμεναν. Η οικογένειά της ανέφερε ότι η 23χρονη επικοινώνησε μαζί τους πανικόβλητη, αφού ο 26χρονος τη γρονθοκόπησε επανειλημμένα.

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Με τη βοήθεια φίλων της έκλεισε εισιτήριο για της επιστροφή της στη Βρετανία και γύρισε στο διαμέρισμα μόνο για να πάρει το διαβατήριό της. Εκεί, κλαίγοντας τον παρακαλούσε να της το δώσει, αλλά εκείνος τη χτύπησε δυνατά στο πρόσωπο και της επιτέθηκε. Φοβούμενη για τη ζωή της, έπιασε ένα κουζινομάχαιρο, ενεργώντας σε αυτοάμυνα, σύμφωνα με τα όσα περιέγραψε.

Αμέσως μετά επιχείρησε να διαφύγει, αλλά τη συνέλαβαν στο αεροδρόμιο τα ξημερώματα της 22ας Ιουνίου και της απαγγέλθηκε κατηγορία για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως.

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«Σοβαρά ερωτήματα για τα περιστατικά βίας κατά των γυναικών»

Κατά τη διάρκεια της κράτησής της σε αστυνομικό τμήμα του Ντουμπάι, την ανάγκασαν να γδυθεί ενώπιον ανδρών αστυνομικών, κάτι που ήταν «βαθιά ταπεινωτικό». Επίσης, δεν της έχει δοθεί πρόσβαση στην πρεσβεία της και αναγκάστηκε να καταθέσει χωρίς δικηγόρο.

Η υπόθεση «εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη βία σε βάρος γυναικών, το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, τη νομική διαδικασία και την αντιμετώπιση Βρετανών που συλλαμβάνονται στο εξωτερικό», υπογράμμισε η Στίρλινγκ.

Επιπλέον, ζήτησε να αφεθεί ελεύθερη η 23χρονη με εγγύηση, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και υπογράμμισε πως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν «τεκμηριωμένο ιστορικό επαναθυματοποίησης γυναικών που καταγγέλλουν βία και αντιμετώπισής τους ως εγκληματίες».

Εξάλλου, καλούν να παρασχεθεί αμέσως στην 23χρονη νομική εκπροσώπηση, ιατρική φροντίδα, προστασία και προξενική βοήθεια, όσο συνεχίζεται η έρευνα.