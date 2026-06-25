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Εμπορικό τρένο συγκρούστηκε με επιβατικό πριν από λίγο στην Πολωνία.

Ένα επιβατικό τρένο συγκρούστηκε με ένα εμπορικό κοντά στο χωριό Bialosliwie στην Πολωνία.

Το ⁠TVP Poznan ανέφερε ότι δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από τη σύγκρουση.

Στο σημείο μετέβησαν 16 μονάδες σωστικών συνεργείων και της πυροσβεστικής.

Ανεπίσημες πληροφορίες αναφέρουν ότι το εμπορικό τρένο δεν σταμάτησε σε ένδειξη ως όφειλε με αποτέλεσμα τη σύγκρουση. Όπως φαίνεται και από τα βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media το εμπορικό τρένο έχει εκτροχιαστεί.

Δείτε βίντεο - φωτογραφίες

{https://x.com/FaytuksNetwork/status/2070189132710654195}

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{https://x.com/RapidReport2025/status/2070191774618788238}

{https://x.com/poznan_moment/status/2070184245935444363}

{https://x.com/TabzLIVE/status/2070190303437373925}