Στην Πολωνία με το θείο τους θα μείνουν τα δύο παιδιά του δολοφονηθέντος καθηγητή πριν από ένα χρόνο στην Αγία Παρασκευή.

Στον αδελφό του Πολωνού καθηγητή που δολοφονήθηκε πριν έναν χρόνο στην Αγία Παρασκευή περνά η οριστική επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών του, τα οποία παρέμεναν μέχρι σήμερα, φιλοξενούμενα στην Μονάδα Προστασίας Παιδιού «Άγιος Ανδρέας».

Λίγες μόλις ημέρες μετά την αυτοκτονία μέσα στη φυλακή της μητέρας των παιδιών που ήταν κατηγορούμενη ως ηθική αυτουργός της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή του Πανεπιστημίου του Μπέρκλεϊ , εκδόθηκε η απόφαση με την οποία ανατίθεται η οριστική επιμέλεια των δύο ανηλίκων στον θείο τους, αδελφό του δολοφονηθέντος. Σε ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι της οικογένειας, Μιχ. Δημητρακόπουλος και Εύα Μπόμπολη, εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την απόφαση, με βάση την οποία τα δύο παιδιά θα ταξιδέψουν στην Πολωνία για να ζήσουν στο σπίτι του θείου τους, ύστερα από 11 μήνες στον «Άγιο Ανδρέα»

«Η οικογένεια του αδικοχαμένου θύματος εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δικαίωση , καθώς η απόφαση υπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον των ανηλίκων και διασφαλίζει ότι τα παιδιά θα μεγαλώσουν μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον, με τη φροντίδα, την αγάπη και τη στήριξη των στενών συγγενών τους.

Η οικογένεια του θύματος ευχαριστεί θερμά τη διοίκηση και το προσωπικό της Μονάδας Προστασίας Παιδιού «Άγιος Ανδρέας» για την εξαιρετική φροντίδα, την ευαισθησία και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής των παιδιών.

Η οικογένεια εξακολουθεί να αναμένει τον προσδιορισμό της ποινικής δίκης για τη δολοφονία του πατέρα των ανηλίκων, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη», αναφέρουν οι δικηγόροι στην ανακοίνωσή τους.