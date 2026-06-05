Η πρώην σύζυγος του 43χρονου Πολωνού καθηγητή, Πσεμισλάβ Γεζιόρσκι, η οποία είχε κατηγορηθεί ως ηθική αυτουργός για τη δολοφονία του, αυτοκτόνησε χθες βράδυ στις φυλακές Κορυδαλλού.

Η γυναίκα ήταν προσωρινά κρατούμενη στη γυναικεία πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού.

Η δολοφονία του Πολωνού καθηγητή έγινε τον Ιούλιο του 2025 και μαζί με την 43χρονη που κατηγορήθηκε ως ηθική αυτουργός του εγκλήματος, είχαν συλληφθεί επίσης τέσσερα άτομα.

Ανάμεσα σε αυτούς, ως φυσικός αυτουργός του εγκλήματος κατηγορήθηκε ο 35χρονος άνδρας με τον οποίο φερόταν να βρίσκεται σε σχέση η 43χρονη.

Πώς εξιχνιάστηκε η δολοφονία του καθηγητή

Το έγκλημα φαίνεται να οργανώθηκε μετά από δικαστική απόφαση που έδινε στον καθηγητή το δικαίωμα να μεταφέρει τα δύο παιδιά τους στο εξωτερικό, κάτι που η πρώην σύζυγός του επιχείρησε να εμποδίσει. Το περιστατικό αυτό φέρεται να αποτέλεσε αφορμή για εκείνη και τον νυν σύντροφό της να αναζητήσουν τρόπο επίλυσης της «διαφοράς».

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Επιπλέον, οι μεταξύ τους εντάσεις επιδεινώνονταν από οικονομικές διαφορές που είχαν προκύψει εξαιτίας δύο επιχειρήσεων που είχαν ιδρύσει από κοινού στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του γάμου τους.

Η εκτέλεση

Ο 35χρονος σύντροφος της φέρεται αρχικά να προσέγγισε τον Βούλγαρο συνεργό ζητώντας του να εκφοβίσει ή να ξυλοκοπήσει το θύμα. Εκείνος αρνήθηκε αλλά τον έφερε σε επαφή με δύο Αλβανούς στο Ναύπλιο, γενέτειρα του φερόμενου δράστη.

Αν και οι δύο Αλβανοί δεν αποδέχθηκαν να συμμετάσχουν στην επίθεση, συμφώνησαν να τον βοηθήσουν σε άλλες ενέργειες: συγκεκριμένα, να τον μεταφέρουν, να διευκολύνουν τη διαφυγή του και να τον βοηθήσουν στη δημιουργία άλλοθι. Μάλιστα, είχαν νοικιάσει το όχημα που χρησιμοποιήθηκε.

Με αυτό, μετέφεραν τον δράστη από το Ναύπλιο στην Αθήνα. Εκείνος γνώριζε για τη συνάντηση του θύματος με την πρώην σύζυγό του και του έστησε καρτέρι, εκτελώντας τον εν ψυχρώ.

Στη συνέχεια, επιβιβάστηκε ξανά στο όχημα των συνεργών του και επέστρεψαν στο Ναύπλιο. Για να ενισχύσει το άλλοθί του, είχε αφήσει το κινητό του στον Βούλγαρο συνεργό, ώστε να φαίνεται ότι δεν βρισκόταν στην Αθήνα.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο δράστης είχε διαβεβαιώσει τους συνεργούς του ότι ήθελε μόνο να «χτυπήσει» τον καθηγητή, όχι να τον σκοτώσει. Όταν κατάλαβαν ότι είχε προχωρήσει σε δολοφονία, άρχισαν να τον εκβιάζουν, ζητώντας περισσότερα χρήματα για να κρατήσουν το στόμα τους κλειστό.

Τα στοιχεία των Αρχών

Η ΕΛ.ΑΣ. κατάφερε να ταυτοποιήσει τους εμπλεκόμενους μέσω καμερών ασφαλείας που κατέγραψαν το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγαν. Επιπλέον, από την άρση απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών προέκυψαν συνομιλίες μεταξύ της πρώην συζύγου και του νυν συντρόφου της, οι οποίες φαίνεται να σχετίζονται με τον σχεδιασμό του εγκλήματος.