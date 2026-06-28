Οι Αρχές υπενθυμίζουν ότι κατά τις ημέρες αυξημένης επικινδυνότητας απαγορεύεται κάθε χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο, ακόμη και για δραστηριότητες που πολλοί θεωρούν ακίνδυνες, όπως το μπάρμπεκιου.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η χώρα, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες, οι ισχυροί άνεμοι και η παρατεταμένη ξηρασία δημιουργούν ένα εξαιρετικά επικίνδυνο σκηνικό για την εκδήλωση πυρκαγιών. Την ώρα που οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για την άφιξη ενός ισχυρού κύματος ζέστης τις επόμενες ημέρες, η Πυροσβεστική καταγράφει δεκάδες εστίες φωτιάς, συνεχείς συλλήψεις για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας και απευθύνει νέα έκκληση προς τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυροπροστασίας.

Μόνο το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Από αυτές, οι 37 τέθηκαν υπό έλεγχο στο αρχικό στάδιο, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ οι πυροσβέστες συνέχισαν να επιχειρούν σε ακόμη επτά ενεργά μέτωπα.

Παράλληλα, οι ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής προχώρησαν σε επτά συλλήψεις μέσα σε 48 ώρες, καθώς διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας ή περιπτώσεις πυρκαγιών που αποδίδονται σε ανθρώπινη αμέλεια.

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Πρόστιμα για ψησταριά

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η υπόθεση στη Νέα Μάκρη, όπου σε 79χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ, επειδή έκανε χρήση μεταλλικής ψησταριάς σε ημέρα που ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς βρισκόταν στο επίπεδο 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος).

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Ανάλογο πρόστιμο επιβλήθηκε και σε 52χρονο στο Μαρκόπουλο, ο οποίος χρησιμοποιούσε υπαίθρια ψησταριά (μπάρμπεκιου), επίσης κατά παράβαση των έκτακτων μέτρων πυροπροστασίας.

Συλλήψεις για θερμές εργασίες και πυρκαγιές από αμέλεια

Οι συλλήψεις δεν περιορίστηκαν στις ψησταριές.

Στην Κερατέα, συνελήφθη 39χρονος, ο οποίος πραγματοποιούσε θερμές εργασίες με τροχό και ηλεκτροκόλληση, ενώ του επιβλήθηκε και πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Στις Αφίδνες, συνελήφθη ένας 44χρονος, καθώς διαπιστώθηκαν παραβάσεις των μέτρων πυροπροστασίας σε χώρο σκοπευτηρίου, γι΄αυτό οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Παράλληλα, στη Φθιώτιδα, συνελήφθη 63χρονος, όταν πυρκαγιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα και καταστροφέα, στις Σέρρες, συνελήφθη αλλοδαπός χειριστής θεριζοαλωνιστικής μηχανής, από την οποία προκλήθηκε φωτιά που κατέκαψε περίπου 20 στρέμματα, καθώς και περίπου 100 ελαιόδεντρα, στη Ρόδο, συνελήφθη 56χρονος, ο οποίος εγκατέλειψε σε λειτουργία βενζινοκίνητη αντλία άρδευσης, με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί σε αγροτική και δασική έκταση.

Η Πυροσβεστική επισημαίνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, κυρίως κατά τη διάρκεια αγροτικών ή τεχνικών εργασιών που παράγουν σπινθήρες ή θερμότητα.

Οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζουν τη διερεύνηση όλων των πυρκαγιών, ενώ οι έλεγχοι σε όλη τη χώρα έχουν ενταθεί σημαντικά.

Βαρύς απολογισμός για το 2026

Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Πυροσβεστική δείχνουν την έκταση του προβλήματος.

Μέχρι και τις 28 Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά:

488 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 560.470,41 ευρώ.

133 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών.

Από αυτές, 125 αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και 8 εμπρησμό από πρόθεση.

Οι αριθμοί αυτοί επιβεβαιώνουν ότι η ανθρώπινη αμέλεια εξακολουθεί να αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα πρόκλησης πυρκαγιών στη χώρα.

Νέος χάρτης επικινδυνότητας – Πού υπάρχει υψηλός κίνδυνος τη Δευτέρα

Την ίδια ώρα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε νέο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, προειδοποιώντας για υψηλό κίνδυνο (κατηγορία 3) σε αρκετές περιοχές της χώρας.

{https://x.com/CivPro_GR/status/2071172654648676605}

Στο «κίτρινο» επίπεδο επικινδυνότητας βρίσκονται:

η Αττική,

περιοχές της Πελοποννήσου,

η Στερεά Ελλάδα,

η Θεσσαλία,

η Κρήτη,

καθώς και τμήματα νησιωτικών περιοχών του Αιγαίου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ καλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε εργασία στην ύπαιθρο μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες ή ανάφλεξη.

Έρχεται κύμα καύσωνα

Την ίδια ώρα, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι από τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή άνοδο, με το πρώτο ισχυρό κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού να επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, θερμές αέριες μάζες που επηρεάζουν ήδη τη δυτική και κεντρική Ευρώπη κινούνται πλέον προς την ανατολική Μεσόγειο, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να εισέλθει σε περίοδο ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι συνθήκες ξηρασίας και οι άνεμοι αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.

Οι περιοχές που αναμένεται να εμφανίσουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες είναι:

Η Θεσσαλία

Η Στερεά Ελλάδα

Η Δυτική Ελλάδα

{https://exchange.glomex.com/video/v-djkul6dtjfgp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Έκκληση της Πυροσβεστικής

Η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή, υπενθυμίζοντας ότι απαγορεύονται αυστηρά οι υπαίθριες καύσεις, η χρήση ψησταριών, οι θερμές εργασίες και κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα σε περιοχές με αυξημένο δείκτη επικινδυνότητας.

Όπως τονίζεται, η προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την υπεύθυνη στάση όλων, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση ακόμη και της παραμικρής εστίας φωτιάς.

Χρήσιμες οδηγίες από την Πολιτική Προστασία

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.