Οι αρχές διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.

Δύο άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο έπειτα από φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ.

Η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, με τις φλόγες να εξαπλώνονται γρήγορα στο εσωτερικό του κτιρίου, επί της περιοχής των οδών Αριστείδου και Αγίων Πάντων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο κτίριο βρισκόταν ηλικιωμένο ζευγάρι. Η γυναίκα, σε μια προσπάθεια να σωθεί από τις φλόγες, πήδηξε από μπαλκόνι, με τη βοήθεια παρευρισκομένων που έσπευσαν στο σημείο. Ο ηλικιωμένος άνδρας κατάφερε να εξέλθει μόνος του από το κτίριο, βρίσκοντας διέξοδο από την γκαραζόπορτα.

Και οι δύο διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, φέροντας αναπνευστικά προβλήματα και ελαφρούς τραυματισμούς, χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους.

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Η πυρκαγιά προκάλεσε έντονη αναστάτωση στη γειτονιά, ενώ ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Παράλληλα, ελέγχεται το εσωτερικό του κτιρίου για τυχόν επιπλέον κινδύνους.

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