Σημειώνεται ότι από 1 Ιανουαρίου έως και 27 Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 484 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 552.267,29 ευρώ.

Στη σύλληψη πέντε (5) ατόμων προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο της διερεύνησης πυρκαγιών και παραβάσεων της αντιπυρικής νομοθεσίας που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Στην πρώτη περίπτωση, το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Φθιώτιδας συνέλαβε ημεδαπό, ηλικίας 63 ετών, για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε στις 27 Ιουνίου 2026 και ώρα 10:10, στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας Φθιώτιδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα και καταστροφέα. Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Στη δεύτερη περίπτωση, το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Σερρών προχώρησε στη σύλληψη αλλοδαπού για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε στις 26 Ιουνίου 2026 σε αγροτική περιοχή του Δήμου Σιντικής Σερρών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή. Από την πυρκαγιά κάηκαν συνολικά περίπου είκοσι (20) στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης, υπολειμμάτων καλλιεργειών, γεωργικής έκτασης με περίπου εκατό (100) ελαιόδεντρα και χορτολιβαδικής έκτασης. Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία.

Σε δύο ακόμη περιπτώσεις, το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής συνέλαβε δύο ημεδαπούς για παράβαση της παρ. 3 του άρθρου 265 του Ποινικού Κώδικα.

Η πρώτη περίπτωση καταγράφηκε στις 27 Ιουνίου 2026 και ώρα 12:56 στην περιοχή Κερατέας Ανατολικής Αττικής, όπου ημεδαπός, ηλικίας 39 ετών, εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό και ηλεκτροκόλληση. Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

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Η δεύτερη περίπτωση σημειώθηκε στις 13:34 στην περιοχή Μαρκοπούλου Ανατολικής Αττικής, επί της οδού Αρτέμιδος άνευ αριθμού, όπου ημεδαπός, ηλικίας 52 ετών, έκανε χρήση υπαίθριας ψησταριάς (μπάρμπεκιου), κατά παράβαση των ισχυόντων μέτρων πυροπροστασίας λόγω του δείκτη επικινδυνότητας. Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

Στην πέμπτη περίπτωση, το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Δωδεκανήσου συνέλαβε ημεδαπό, ηλικίας 56 ετών, για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε στις 27 Ιουνίου 2026 στην περιοχή Θεολόγος, της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων, του Δήμου Ρόδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο υπαίτιος άφησε σε λειτουργία βενζινοκίνητη αντλία που χρησιμοποιούσε για την άρδευση αγροτικής έκτασης και αποχώρησε από το σημείο, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να επεκταθεί σε παρακείμενη αγροτική και δασική έκταση. Από την πυρκαγιά κάηκε περίπου ένα (1) στρέμμα αγροτικής – δασικής έκτασης. Κατόπιν επικοινωνίας με τον αρμόδιο Εισαγγελέα Ρόδου σχηματίστηκε δικογραφία και ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Παράλληλα, τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Δ.Α.Ε.Ε. συνεχίζουν τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Επιβολή προστίμων

Σημειώνεται ότι από 1 Ιανουαρίου έως και 27 Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 484 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 552.267,29 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 128 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, εκ των οποίων οι 120 (93,75%) αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 8 (6,25%) πυρκαγιές από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και αποδίδοντας άμεσα τις προβλεπόμενες ευθύνες όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η αυστηρή τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.