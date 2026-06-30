Εξιχνιάστηκαν τουλάχιστον τέσσερις υποθέσεις οπαδικής βίας στη Θεσσαλονίκη, ενώ μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών.

Τέλος στην εγκληματική δράση οργανωμένων οπαδών ποθ εμπλεκόταν σε επιθέσεις οπαδικής βίας, διακίνηση ναρκωτικών και άλλες σοβαρές αξιόποινες πράξεις στη Θεσσαλονίκη, έβαλαν οι αστυνομικές αρχές έπειτα από μεγάλη επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Μύκονο.

Για την εξάρθρωση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση το πρωί της Δευτέρας (29/06) σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και της Μυκόνου, με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, σε συνεργασία με υπηρεσίες της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής και της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου.

20 συλλήψεις, ανάμεσά τους ένας ανήλικος

Συνολικά συνελήφθησαν 20 άτομα. Από αυτούς, οι 15 φέρονται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τέσσερις συνελήφθησαν επειδή συνήργησαν ή επωφελήθηκαν από τη δράση της ή συμμετείχαν σε άλλες έκνομες ενέργειες, ενώ μία μητέρα ανήλικου μέλους συνελήφθη για παραμέληση της εποπτείας του.

Παράλληλα, ως βασικό μέλος της οργάνωσης κατηγορείται ένας έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται ακόμη τρία βασικά μέλη, μεταξύ των οποίων και το φερόμενο ως αρχηγικό.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 51 άτομα, τα οποία, κατά περίπτωση, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, ληστεία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, υπόθαλψη εγκληματία και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

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Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η εγκληματική οργάνωση είχε συσταθεί τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2021 και αποτελούνταν κυρίως από οργανωμένους οπαδούς αθλητικού σωματείου της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι είχαν αναπτύξει ιεραρχική δομή και διαρκή εγκληματική δράση.

Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι τα μέλη της πραγματοποιούσαν οργανωμένες επιθέσεις σε βάρος οπαδών αντίπαλων ομάδων, ενώ στη συνέχεια αναρτούσαν επεξεργασμένα βίντεο των επιθέσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιδιώκοντας την προβολή και την εδραίωση της κυριαρχίας τους στον χώρο των οργανωμένων οπαδών. Παράλληλα, δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Εξιχνιάστηκαν τέσσερις υποθέσεις

Η πρώτη αφορά επίθεση στις 16 Φεβρουαρίου 2026 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ομάδα ατόμων με δίκυκλα και αυτοκίνητο καταδίωξε δύο αναβάτες μοτοσικλέτας, επιχειρώντας να τους προκαλέσει σωματικές βλάβες.

Η δεύτερη αφορά επίθεση στις 6 Μαρτίου 2026, κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν σφυριά σε βάρος οπαδού αντίπαλης ομάδας, ενώ αφαιρέθηκε και καταστράφηκε η μοτοσικλέτα του.

Η τρίτη σχετίζεται με περιστατικό υπόθαλψης εγκληματία που συνδέεται με ανθρωποκτονία οπαδού αντίπαλης ομάδας στις 12 Μαρτίου 2026.

Η τέταρτη αφορά οργανωμένη επίθεση στην Καλαμαριά σε βάρος οπαδών της ίδιας ομάδας, στο πλαίσιο εσωτερικών αντιπαραθέσεων για την ηγεσία συνδέσμου φιλάθλων.

Επιπλέον, από την ανάλυση ψηφιακών δεδομένων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης προέκυψε η εμπλοκή μελών της οργάνωσης σε ακόμη 46 περιστατικά οπαδικής βίας, τα οποία δεν είχαν καταγγελθεί στις Αρχές. Παράλληλα, διακριβώθηκαν 30 περιπτώσεις κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών κατά τη διάρκεια οκτώ αθλητικών αναμετρήσεων, καθώς και 88 ακόμη περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Από τις σωματικές έρευνες και τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα και λοιπούς χώρους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ημιαυτόματο πυροβόλο όπλο, τύπου πιστόλι, με 2 γεμιστήρες,

2 αεροβόλα πιστόλια,

48 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

καραμπίνα,

10 σουγιάδες-μαχαίρια,

ναυτικός πυρσός,

κάνναβη, συνολικού βάρους 1.682,39 γραμμαρίων,

ηρωίνη, συνολικού βάρους 41,1 γραμμαρίων,

κοκαΐνη, συνολικού βάρους 1,5 γραμμαρίων,

3 αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης,

8 δισκία ναρκωτικών χαπιών,

2 αυτοκίνητα,

8.610 ευρώ και

6 ζυγαριές ακριβείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζεται για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης.