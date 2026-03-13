Στην αστυνομία παραδόθηκε ο 23χρονος, που είχε ταυτοποιηθεί για συμμετοχή στη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Ο 23χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.

Όπως μεταδίδει το voria.gr, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε επίθεση από πέντε άτομα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τραυματίστηκε από την επίθεση, ενώ κατά τη διάρκεια της συμπλοκής βρήκε ένα μαχαίρι και με αυτό επιτέθηκε πίσω. Παράλληλα δήλωσε ότι το μαχαίρι δεν ήταν δικό του, δεν το είχε πάνω του και επιτέθηκε χωρία να γνωρίζει ποιον μαχαίρωσε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh1rscizy8m1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το θύμα δέχθηκε δύο μαχαιριές

Δύο τραύματα από μαχαίρι φέρει ο 20χρονος, με το ένα τραύμα εντοπίζεται στο αριστερό μπροστινό μέρος του θώρακα, ενώ το δεύτερο στη δεξιά πλευρά της πλάτης.

Η σορός του νεαρού έχει μεταφερθεί στο νεκροτομείο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του ΑΠΘ, όπου ελήφθησαν δείγματα για τοξικολογικές και εξετάσεις DNA. Με απόφαση της καθηγήτριας Ιατρικής και διευθύντριας της Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ, Λήδας Κοβάτση, θα προηγηθεί αξονική τομογραφία στη σορό, προκειμένου να εξεταστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα ευρήματα πριν από τη διαδικασία της νεκροψίας – νεκροτομής.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η αξονική τομογραφία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Μαρτίου στις 08:00 στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου». Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να γίνει νωρίτερα σε άλλο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ώστε να επισπευσθεί η νεκροψία – νεκροτομή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh1piyk97r0p?integrationId=40599y14juihe6ly}