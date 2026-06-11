Για τετελεσμένη ανθρωποκτονία από κοινού και για ηθική αυτουργία οι διώξεις στους τρεις κατηγορούμενους.

Βαρύ κατηγορητήριο σχηματίζεται για την υπόθεση θανάτου του 49χρονου κοινοτάρχη Αλέξανδρου Δασκαλάκη στην Κρήτη, καθώς οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι διώκονται πλέον για ανθρωποκτονία με πρόθεση. Παράλληλα, στον τρίτο εμπλεκόμενο αποδίδεται κατηγορία για ηθική αυτουργία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, στο εδώλιο παραπέμπονται ο 57χρονος κτηνοτρόφος και αυτοδιοικητικός από περιοχή της Μεσαράς, ο 32χρονος γιος του και ένας 59χρονος βοσκός. Μετά την αξιολόγηση του υλικού της υπόθεσης, ο εισαγγελέας προχώρησε στην άσκηση δίωξης βαρύτερης από εκείνη που είχε αρχικά σχηματιστεί από την Ασφάλεια Ηρακλείου, η οποία αφορούσε θανατηφόρα σωματική βλάβη. Ειδικότερα, ο 32χρονος και ο 59χρονος διώκονται για ανθρωποκτονία από κοινού, ενώ στον 57χρονο αποδίδεται ηθική αυτουργία στην τετελεσμένη πράξη της ανθρωποκτονίας.

Και οι τρεις αρνούνται κάθε εμπλοκή στον βαρύτατο τραυματισμό του 49χρονου προέδρου που εν τέλει τον οδήγησε στο θάνατο μετά από περίπου τρεις εβδομάδες νοσηλείας στη ΜΕΘ. Ο 49χρονος είχε υποστεί κάταγμα στο κρανίο, πιθανότατα από μαγκούρα, και γι' αυτό το λόγο είχε υποβληθεί και σε κρανιεκτομή.

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Το σκεπτικό του εισαγγελέα

Ο εισαγγελέας αφού μελέτησε τη δικογραφία, άσκησε διώξη βαρύτερη από το αδίκημα που αφορούσε η σχηματισθείσα δικογραφία της Ασφάλειας Ηρακλείου περί θανατηφόρας σωματικής βλάβης και τους παρέπεμψε ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου από την οποία ζήτησαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Ειδικότερα, στον 32χρονο και στον 59χρονο ασκήθηκε διώξη για ανθρωποκτονία από κοινού και στον 57χρονο ασκήθηκε δίωξη για ηθική αυτουργία στην τετελεσμένη πράξη της ανθρωποκτονίας σύμφωνα με το Cretalive.gr. Και οι τρεις αρνούνται κάθε εμπλοκή στον βαρύτατο τραυματισμό του 49χρονου προέδρου που εν τέλει τον οδήγησε στο θάνατο μετά από περίπου τρεις εβδομάδες νοσηλείας στη ΜΕΘ. Από μέρους της υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων, τόσο η κ. Αλεξάνδρα Σπανάκη που εκπροσωπεί πατέρα και γιο, όσο και η κ. Θεονύμφη Μπέρκη που εκπροσωπεί τον 59χρονο βοσκό, προβάλλεται η θέση ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις σε βάρος των εντολέων τους που αρνούνται με σθένος τις αποδιδόμενες κατηγορίες.

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Αλεξάνδρα Σπανάκη: «Αμφισβητώ την αξιολόγηση των στοιχείων ως αποδείξεις»

Η κ. Αλεξάνδρα Σπανάκη που εκπροσωπεί πατέρα και γιο, υποστήριξε σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους: «Με βάση το υλικό που γνωρίζω δεν υπάρχουν ούτε καν αποχρώσεις ενδείξεις ενοχής. Όσο πολύτιμη είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, άλλο τόσο πολύτιμη και συνταγματικά κατοχυρωμένη είναι η προστασία της προσωπικής ελευθερίας και αξιοπρέπειας. Και η δική μας επιδιώξη είναι η πλήρης διαφώτιση των συνθηκών αυτού του περιστατικού. Θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή. Προφανώς και αρνούνται κατηγορηματικά την οποιαδήποτε εμπλοκή. Αμφισβητώ σε κάθε περίπτωση την αξιολόγηση των στοιχείων ως αποδείξεις. Θα περιμένω να δω τη δικογραφία στο σύνολο της, θα την επεξεργαστώ και θα απολογηθούημε. Προσωπικά οι εντολείς μου, μού έχουν αναφέρει τα καλύτερα λόγια για το θύμα, τον εκτιμούσαν, δεν είχαν παράπονο και δεν είχαν αντιδικίες. Είναι βέβαιο ότι οι εντολείς μου δεν βριίσκονταν στην περιοχή, ούτε ο πατέρας, ούτε ο γιος».

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να "δένουν" την κατηγορία λέει η πλευρά του βοσκού

Η συνήγορος υπεράσπισης του 59χρονου βοσκού κ. Θεονύμφη Μπέρκη, δήλωσε σχετικά: "Καταρχήν, αυτό που διαπιστώνει κάποιος από το συγκεντρωθέν αποδεικτικό υλικό είναι η έλλειψη του αποδεικτικού υλικού, με την έννοια ότι δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να μπορεί να "δέσει" την κατηγορία της τετελεσμένης ανθρωποκτονίας. Κατά την άποψη μου, δεν είναι μία "δεμένη" δικογραφία, είναι μία δικογραφία που θα καταπέσει πολύ απλά διότι το σύνολο της βασίζεται στις μαρτυρίες της ίδιας της χήρας όσο και συγγενικού προσώπου και κανένα άλλο στοιχείο δεν έχει προκύψει μέχρι και σήμερα. Αρνούμεθα τις πράξεις, δεν έχουμε καμία εμπλοκή στο περιστατικό που επέφερε τον θάνατο του άτυχου Αλέκου Δασκαλάκη".