Με γκλίτσα σκότωσαν τον άτυχο 49χρονο κοινοτάρχη.

Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του θανάτου του 49χρονου προέδρου κοινότητας Αλέξανδρου Δασκαλάκη, στο χωριό Απεσωκάρι του Δήμου Γόρτυνας στο Ηράκλειο.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, καθώς αρχικά είχε αποδοθεί σε ατύχημα. Ο 49χρονος κοινοτάρχης είχε ξεκινήσει το πρωί της 1ης Μαρτίου 2026 προκειμένου να μεταφέρει καφέ και φαγητό σε εργάτη που βρισκόταν σε χωράφι του, ωστόσο δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του. Λίγη ώρα αργότερα επέστρεψε στο σπίτι του σοβαρά τραυματισμένος. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για 21 ημέρες, πριν καταλήξει.

Από την πρώτη στιγμή, η οικογένειά του είχε εκφράσει επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο ατυχήματος, ενώ η ιατροδικαστική έκθεση που ακολούθησε έκανε λόγο για πιθανή ανθρωποκτονία, ανατρέποντας τα αρχικά δεδομένα. Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, που οδήγησε στις συλλήψεις μετά από επιχείρηση στον Δήμο Φαιστού, συνελήφθησαν τρεις άνδρες, πατέρας, γιος και ένας βοσκός που εργαζόταν για την οικογένεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα είχε ασχοληθεί με ζητήματα που αφορούν την ανεξέλεγκτη βόσκηση και τις ζημιές σε καλλιέργειες, στοιχείο που εξετάζεται ως πιθανό κίνητρο της υπόθεσης.

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Η εμπλοκή του 32χρονου γιου στην υπόθεση Βαγγέλη Γιακουμάκη

Ο 32χρονος συλληφθείς γιος του 57χρονου είχε περιληφθεί και σε δικογραφία που σχετίζεται με την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη, στοιχείο που εξετάζεται από τις Αρχές στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας. Από την προανάκριση του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού και της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, σε συνδυασμό με μαρτυρικές καταθέσεις, βιντεοληπτικό υλικό και καταγγελίες συγγενών, προέκυψε ότι στην υπόθεση εμπλέκονται οι τρεις κτηνοτρόφοι, με τον 57χρονο να φέρεται ως ηθικός αυτουργός και δύο συγκατηγορούμενους (59χρονο και 32χρονο) να κατηγορούνται για την επίθεση που φέρεται να σημειώθηκε μεταξύ 11:22 και 11:30 με χρήση ποιμενικής ράβδου. Κατά την αστυνομική επιχείρηση εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σε οικίες και ποιμνιοστάσια κυνηγετική καραμπίνα με φυσίγγια, μαχαίρια, ποιμενικές ράβδοι και κινητά τηλέφωνα, ενώ διαπιστώθηκαν και παραβάσεις σχετικά με την καταγραφή ζώων και τα ενώτια. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη αποτύπωση των συνθηκών και τυχόν επιπλέον αδικημάτων.