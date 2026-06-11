Ο 32χρονος και ο 59χρονο με μια μαγκούρα, φέρεται να κατάφεραν τα άγρια χτυπήματα στο κεφάλι του θύματος, που προκάλεσαν τον θάνατο του.

Ενώπιον του Εισαγγελέα οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (11/6) οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της πολύμηνης έρευνας για τον θάνατο του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη κοινοτάρχη στο Απεσωκάρι Ηρακλείου.

Πρόκειται για έναν 57χρονο πρώην αυτοδιοικητικό, τον 32χρονο γιο του και έναν 59χρονο βοσκό που εργαζόταν για λογαριασμό της οικογένειας. Οι τρεις μεταφέρθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου υπό ισχυρά μέτρα ασφαλείας και εισήλθαν από πλαϊνή είσοδο προκειμένου να παρουσιαστούν ενώπιον των δικαστικών αρχών. Έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι των συλληφθέντων, αλλά και η χήρα του 49χρονου μαζί με μέλη της οικογένειάς του, παρακολουθώντας με αγωνία τις εξελίξεις.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης της Ασφάλειας Ηρακλείου. Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί αφορά το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, με τις Αρχές να αποδίδουν στον 57χρονο τον ρόλο του ηθικού αυτουργού, ενώ ο γιος του και ο 59χρονος βοσκός φέρονται ως φυσικοί αυτουργοί.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η εξιχνίαση της υπόθεσης αποτέλεσε αποτέλεσμα πολύμηνης και σύνθετης έρευνας. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου αξιολόγησαν πλήθος στοιχείων, πληροφοριών και μαρτυριών, χωρίς να βασιστούν σε ένα και μόνο αποδεικτικό στοιχείο. Αντίθετα, η δικογραφία στηρίζεται στη συνολική αποτίμηση ευρημάτων που συγκεντρώθηκαν κατά την προανακριτική διαδικασία και τα οποία, κατά την εκτίμηση των Αρχών, συγκροτούν επαρκές αποδεικτικό υλικό.

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Στο μικροσκόπιο τα συντριπτικά τραύματα στο κεφάλι

Καθοριστικό ρόλο στις έρευνες φαίνεται να διαδραμάτισε το πόρισμα του ιατροδικαστή, σύμφωνα με το οποίο ο 49χρονος έφερε συντριπτικά κατάγματα στο κρανίο, τραύματα που εκτιμάται ότι προκλήθηκαν πιθανότατα από χτυπήματα με γκλίτσα. Το χρονικό της υπόθεσης συγκλονίζει. Το πρωί της 1ης Μαρτίου ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης αναχώρησε από το σπίτι του προκειμένου να μεταφέρει τρόφιμα σε εργάτη που βρισκόταν σε αγροτική έκταση της οικογένειας. Λίγη ώρα αργότερα επέστρεψε σοβαρά τραυματισμένος, εμφανίζοντας απώλεια μνήμης και σύγχυση. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, κατέρρευσε μπροστά στη σύζυγό του, η οποία ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές και το ΕΚΑΒ. Ο 49χρονος διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε επί 21 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και την τοπική κοινωνία της Μεσαράς.