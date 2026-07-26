Κάποιοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εδώ και τέσσερις ημέρες, άλλοι έχουν χάσει τις περιουσίες τους και «όλοι μας έχουμε χάσει μια ανεκτίμητη φυσική κληρονομιά».

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ απηύθυνε έκκληση για μία εθνική «συμφωνία» για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προειδοποίησε ότι έρχονται δύσκολες ώρες για την χώρα που εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες φωτιές σε περιοχές γύρω από την Μαδρίτη και της Βαλένθια.

«Δύσκολες ώρες μας περιμένουν, είναι βέβαιο, αλλά οι πληροφορίες που έχουμε λάβει εδώ δείχνουν ότι η νύκτα ήταν θετική σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της φωτιάς, τον έλεγχο και τις επιχειρήσεις αντιμετώπισής της», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στην πυρόπληκτη περιοχή της Αβιλα.

Περί τις 75.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από την ισπανική πρωτεύουσα και στην περιοχή της Βαλένθια, στα ανατολικά, όπου οι ισχυροί άνεμοι απειλούν να επεκτείνουν την πυρκαγιά προς νότον.

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Ο ισπανός πρωθυπουργός που έρχεται συχνά σε αντιπαράθεση με συντηρητικές τοπικές ηγεσίες των αυτόνομων ισπανικών περιοχών επέμεινε ότι υπάρχει ανάγκη για «μια απάντηση κατάλληλη και ανάλογη με το μέγεθος αυτών των κλιματικών εκτάκτων αναγκών» και πρόσθεσε ότι «όλες οι δημόσιες αρχές σε όλα τα επίπεδα πρέπει να ενεργήσουν προς αυτή την κατεύθυνση».

Ο βασιλιάς της Ισπανίας, Φελίπε ΣΤ΄, εξέφρασε την θλίψη του για την απώλεια «ανεκτίμητης φυσικής κληρονομιάς».

«Κάποιοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εδώ και τέσσερις ημέρες, άλλοι έχουν χάσει τις περιουσίες τους και όλοι μας έχουμε χάσει μια ανεκτίμητη φυσική κληρονομιά», δήλωσε ο βασιλιάς Φελίπε κατά την επίσκεψή του σε κέντρο φιλοξενίας πυρόπληκτων στην περιφέρεια της Μαδρίτης.

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«Η κατάσταση είναι πολύ δυσμενής» και στη Γαλλία

«Η κατάσταση παραμένει πολύ δυσμενής» στο μέτωπο των δασικών πυρκαγιών στην Γαλλία, κυρίως στην περιοχή της Ζιρόντ όπου η φωτιά έχει κατακαύσει 420.000 στρέμματα και οδήγησε στην απομάκρυνση 220.000 ανθρώπων από τις εστίες τους, αλλά επίσης στη Λαντ και το Βαρ, δήλωσε με ανάρτηση στο Χ ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές.

«Στην αρχή της νύκτας, στην Ζιρόντ, η φωτιά έγινε εξαιρετικά σφοδρή, απρόβλεπτη, δημιουργώντας τον δικό της άνεμο και επεκτάθηκε κατά απρόβλεπτο τρόπο προς την οικιστική περιφέρεια του Μπορντό», εξήγησε ο υπουργός Εσωτερικών διευκρινίζοντας ότι η πυρκαγιά καταλάγιασε πριν από το ξημέρωμα.

Για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών επιστρατεύθηκαν από σήμερα το πρωί 18 αεροσκάφη και το A400M θα επιχειρήσει και πάλι, πρόσθεσε.

Στην Λαντ, το άλλο μεγάλο μέτωπο, όπου έχουν καεί 36.000 στρέμματα γης, μία αναζωπύρωση αντιμετωπίσθηκε το πρωί από τα εναέρια μέσα και η περίμετρος της πυρκαγιάς παραμένει πολύ ενεργή, πρόσθεσε ο γάλλος υπουργός Εσωτερικών.

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Στο Βαρ, «η προβλεπόμενη επιστροφή του μαΐστρου δημιουργεί φόβους για νέα επιδείνωση των συνθηκών, ενώ σχεδόν 3.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από τις εστίες τους.

Συνολικά, περί τους 4.150 πυροσβέστες επιχειρούν στα μέτωπα των πυρκαγιών: 2.500, ανάμεσά τους και ελβετική ομάδα, στην Ζιρόντ, συνεπικουρούμενοι από 1.500 στρατιώτες, περί τους 500 στην Λαντ και 1.100 στο Βαρ, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών.

Αλλα μέτωπα πυρκαγιάς στην Γαλλία είναι επίσης ενεργά στην Γαλλία, όπως στην Κορσική και τις Ανω Αλπεις , πρόσθεσε ο Λοράν Νουνιές απευθύνοντας έκκληση προς όλους για την μεγαλύτερη δυνατή επαγρύπνηση, καθώς σε μία συγκυρία δυσμενών μετεωρολογικών συνθηκών η παραμικρή απροσεξία μπορεί να είναι τραγικές συνέπειες.