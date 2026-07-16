Η κυβέρνηση δήλωσε ότι η εθνικοποίηση της εταιρείας ήταν απαραίτητη για να προστατευθεί το εθνικό συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα πως εθνικοποίησε τη χαλυβουργία British Steel για να προστατεύσει το μέλλον της παραγωγής χάλυβα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι η εθνικοποίηση της εταιρείας είναι απαραίτητη για να προστατευθεί το εθνικό συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τον Απρίλιο 2025, η κυβέρνηση ανέλαβε τον επιχειρησιακό έλεγχο της British Steel από τους κινέζους ιδιοκτήτες της, τον όμιλο Jingye, για να μην κλείσουν οι υψικάμινοι και να προστατευθούν 2.700 θέσεις εργασίας στο εργοστάσιο και χιλιάδες σχετικές θέσεις εργασίας στην αλυσίδα εφοδιασμού.

«Η British Steel αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας της χώρας μας και θεμέλιο της βιομηχανικής ισχύος της Βρετανίας. Η σημερινή απόφαση διασφαλίζει το μέλλον της χαλυβουργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, προστατεύει θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και διαφυλάσσει μια κρίσιμη εθνική παραγωγική δυνατότητα», δήλωσε ο απερχόμενος πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Η κυβέρνηση είχε αναλάβει τον επιχειρησιακό έλεγχο της British Steel από τους Κινέζους ιδιοκτήτες της τον Απρίλιο του 2025, προκειμένου να αποτρέψει το κλείσιμο του εργοστασίου στο Σκάνθορπ της βόρειας Αγγλίας. Η συγκεκριμένη μονάδα απασχολεί περίπου 2.700 εργαζομένους, ενώ χιλιάδες ακόμη θέσεις εργασίας εξαρτώνται από την αλυσίδα εφοδιασμού της.

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Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την εθνικοποίηση της British Steel, ολοκληρώνοντας την εξαγορά της εταιρείας που μέχρι πρότινος ανήκε στον κινεζικό όμιλο Jingye. Όπως αναφέρεται σε κυβερνητική ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη προκειμένου να διασφαλιστεί το εθνικό συμφέρον και να προστατευθεί το μέλλον της παραγωγής χάλυβα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Η British Steel αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας της χώρας μας και θεμέλιο της βιομηχανικής ισχύος της Βρετανίας. Η σημερινή απόφαση διασφαλίζει το μέλλον της χαλυβουργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, προστατεύει θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και διαφυλάσσει μια κρίσιμη εθνική παραγωγική δυνατότητα», δήλωσε ο απερχόμενος πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Η κυβέρνηση είχε αναλάβει τον επιχειρησιακό έλεγχο της British Steel από τους Κινέζους ιδιοκτήτες της τον Απρίλιο του 2025, προκειμένου να αποτρέψει το κλείσιμο του εργοστασίου στο Σκάνθορπ της βόρειας Αγγλίας. Η συγκεκριμένη μονάδα απασχολεί περίπου 2.700 εργαζομένους, ενώ χιλιάδες ακόμη θέσεις εργασίας εξαρτώνται από την αλυσίδα εφοδιασμού της.

Στόχος η βιώσιμη παραγωγή

Το εργοστάσιο στο Σκάνθορπ είναι η τελευταία μονάδα πρωτογενούς παραγωγής χάλυβα που λειτουργεί στη Βρετανία και προμηθεύει κρίσιμους κλάδους της οικονομίας, όπως οι σιδηροδρομικές μεταφορές, οι κατασκευές και η αυτοκινητοβιομηχανία. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες εξαιτίας του υψηλού ενεργειακού κόστους στη Βρετανία και της υπερπροσφοράς χάλυβα στη διεθνή αγορά.

Τον Μάιο του 2026, αφού η κυβέρνηση δεν κατάφερε να βρει νέο επενδυτή για την εταιρεία, η οποία είχε ιδιωτικοποιηθεί το 1988 επί πρωθυπουργίας Μάργκαρετ Θάτσερ, ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι θα φέρει νομοσχέδιο ώστε το κράτος να αποκτήσει την κυριότητά της.

Η κυβέρνηση γνωστοποίησε επίσης ότι έχει ήδη ορίσει νέα διοικητική ομάδα, η οποία θα επικεντρωθεί στη σταθεροποίηση της λειτουργίας της επιχείρησης, στη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, στη διατήρηση της παραγωγής και στη συνεργασία με τη διοίκηση, τα συνδικάτα και το προσωπικό, με στόχο να μετατραπεί η British Steel σε μια εμπορικά βιώσιμη και χαμηλών εκπομπών άνθρακα βιομηχανία.

Με πληροφορίες από Reuters