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Οι δύο συλληφθέντες και οι συνεργοί τους απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα από μία γυναίκα στη Βάρη.

Χειροπέδες σε δύο άτομα πέρασαν το μεσημέρι της Παρασκευής (26/05) αστυνομικοί στο Ζεφύρι, καθώς στην κατοχή τους εντοπίστηκε πλήθος κλοπιμαίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για έναν 66χρονο και μία 44χρονη οι οποίοι διατηρούσαν μεταξύ τους συγγενική σχέση. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή με τη μέθοδο της απασχόλησης, για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και προσωπικών δεδομένων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και συνεργοί τους, οι οποίοι αναζητούνται.

Πιο συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Πέμπτης (25/06) συνεργοί των κατηγορουμένων, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αφαίρεσαν κοσμήματα, χρηματικό ποσό και συσκευή κινητού τηλεφώνου από γυναίκα στην περιοχή της Βάρης.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης εντόπισαν τους φερόμενους δράστες και με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ τους συνέλαβαν σε χώρο όπου στεγαζόταν κατάστημα εμπορίας ρούχων, ψιλικών ειδών και παράνομο ενεχυροδανειστήριο στην περιοχή του Ζεφυρίου.

Αξιοσημείωτο τυγχάνει το γεγονός ότι οι δράστες λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα προστασίας, έχοντας εγκαταστήσει κάμερες επιτήρησης με καταγραφικό μηχάνημα.

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Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στους παραπάνω χώρους, όσο και στην κατοχή των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος χρυσαφικών και κοσμημάτων,

το χρηματικό ποσό των 27.030 ευρώ,

το χρηματικό ποσό των 1.100 δολαρίων ΗΠΑ,

φυσίγγια,

δελτίο ταυτότητας για το οποίο είχε δηλωθεί απώλεια και

καταγραφικό μηχάνημα, μαζί με 2 κάμερες ασφαλείας.

Σημειώνεται ότι μέρος των κατασχεθέντων κοσμημάτων αποδόθηκε στην παθούσα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.