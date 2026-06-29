Ο 28χρονος φέρεται να είχε εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία, με σκοπό την εκτέλεση του συμβολαίου θανάτου.

Στη σύλληψη 28χρονου υπήκοου Τουρκίας προχώρησαν οι αρχές, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στη δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια, που είχε σημειωθεί στις 13 Ιουνίου στη συμβολή των οδών Εμμανουήλ Μπενάκη και Καλλιδρομίου.

Η υπόθεση είχε από την πρώτη στιγμή απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες εξέταζαν το ενδεχόμενο η ανθρωποκτονία να συνδέεται με υποθέσεις ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από επιχείρηση του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της ΔΑΟΕ, ενώ σε βάρος του συλληφθέντος φέρονται να σχηματίζονται και άλλες δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αλλοδαπών.

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Ο 25χρονος είχε εντοπιστεί νεκρός στα σκαλοπάτια της περιοχής, φέροντας πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς, μεταξύ των οποίων και στο κεφάλι, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας είχαν χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον πέντε σφαίρες. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών, προκειμένου να απολογηθεί και να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

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Στη σύλληψη άνδρα που έχει ταυτοποιηθεί ως δράστης της δολοφονίας του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου προχώρησαν οι Αρχές το πρωί της Δευτέρας. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, πρόκειται για 28χρονο Τούρκο υπήκοο, ο οποίος συνελήφθη αρχικά για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αλλοδαπών σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Καλλιθέα. Στη συνέχεια, φέρεται να ταυτοποιήθηκε ως ο βασικός εκτελεστής.

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Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, ο 28χρονος φέρεται να είχε εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία, με σκοπό την εκτέλεση του συμβολαίου θανάτου και την άμεση αποχώρησή του από τη χώρα. Μετά το έγκλημα, φέρεται να άλλαξε επανειλημμένα καταλύματα, τα οποία είχε μισθώσει μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης, προκειμένου να αποφύγει τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, ο ίδιος στρατολογήθηκε μέσω διαδικτυακής επικοινωνίας και συγκεκριμένα μέσω βιντεοκλήσης στο Telegram, με αντάλλαγμα χρηματική αμοιβή που φέρεται να ανερχόταν σε περίπου 1 εκατομμύριο τουρκικές λίρες και 18.000 ευρώ. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οργανωμένου «συμβολαίου θανάτου» με φόντο συγκρούσεις στο εσωτερικό του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος.

Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης και την ταυτοποίηση όλων των εμπλεκομένων στο οργανωμένο σχέδιο της εκτέλεσης.