Οι δρόμοι και οι σιδηροδρομικές γραμμές πλημμύρισαν, ενώ στάλθηκαν στρατιώτες για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Ρεκόρ βροχοπτώσεων στην Ιαπωνία εγκλώβισε χιλιάδες ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο Ναρίτα του Τόκιο σήμερα Παρασκευή, ενώ οι πλημμύρες που προκλήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, άφησαν χωρίς ρεύμα περίπου 20.000 νοικοκυριά και κόστισαν τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους.

Σε ορισμένες περιοχές του νομού Τσίμπα, δίπλα στο Τόκιο, καταγράφηκαν περισσότερα από 360 χιλιοστά βροχής μέσα σε 24 ώρες. Οι δρόμοι και οι σιδηροδρομικές γραμμές πλημμύρισαν, ενώ στρατιώτες στάλθηκαν στην περιοχή για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης.

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«Πρόκειται για μια εξαιρετικά ασυνήθιστη κατάσταση», δήλωσε ο κυβερνήτης της Τσίμπα, Τοσιχίτο Κουμαγκάι. «Έχω αντιμετωπίσει πολλές καταστροφές στο παρελθόν, αλλά δεν έχω βιώσει ποτέ κάτι ανάλογο».

Μεταξύ των οκτώ νεκρών ήταν και ένας που παγιδεύτηκε σε όχημα το οποίο καλυφθηκε από τα νερά, σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK, που επικαλέστηκε τις τοπικές αρχές και την αστυνομία.

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Χιλιάδες εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο

Στο αεροδρόμιο Ναρίτα, το προσωπικό μοίρασε υπνόσακους, νερό και σνακ σε εκατοντάδες επιβάτες. Περίπου 7.000 άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί την Πέμπτη λόγω των προβλημάτων στις μετακινήσεις, με πολλούς να περνούν τη νύχτα στους χώρους του αεροδρομίου.

«Μπήκα στην ουρά για ταξί, αλλά η αναμονή ήταν τέσσερις ώρες», δήλωσε ο 48χρονος κάτοικος της Τσίμπα, Μινορού Γιαμασάκι. Είχε κλείσει ξενοδοχείο, αλλά ενημερώθηκε ότι τελικά δεν μπορούσε να φιλοξενηθεί και επέστρεψε στο αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου, οι περισσότερες πτήσεις αναμενόταν να πραγματοποιηθούν κανονικά σήμερα Παρασκευή.

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Προβλήματα σε ηλεκτροδότηση και μεταφορές

Περισσότερα από 20.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, καθώς τα νερά πλημμύρισαν υποσταθμό ηλεκτροδότησης. Παράλληλα, διακόπηκε προσωρινά η παροχή φυσικού αερίου σε σχεδόν 13.000 νοικοκυριά.

Στην Τσίμπα, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, εκατοντάδες άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα σε αυτοσχέδια κέντρα φιλοξενίας, τυλιγμένοι με θερμικές κουβέρτες.

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Αρκετοί αυτοκινητόδρομοι παρέμειναν κλειστοί, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στα σιδηροδρομικά δρομολόγια. Ορισμένες γραμμές από το Ναρίτα προς το Τόκιο επαναλειτούργησαν την Παρασκευή, συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση της περιοχής.

Οι μετεωρολογικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τα 367 χιλιοστά βροχής που καταγράφηκαν στην Τσίμπα μέσα σε 24 ώρες ξεπέρασαν το προηγούμενο ρεκόρ των 309 χιλιοστών το 2013.

Με πληροφορίες από Reuters