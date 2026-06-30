Ένας τυχερός κερδίζει 100.000 ευρώ - Ο πίνακας κερδών του Τζόκερ.

Νέα κλήρωση του Τζόκερ πραγματοποιήθηκε απόψε (30/6), με χρηματικό έπαθλο περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια ευρώ για τους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 8, 15, 30, 38, 40 και Τζόκερ το 18.

Ούτε η αποψινή κλήρωση ανέδειξε μεγάλο νικητή, αφού σημειώθηκε νέο τζακ ποτ. Ωστόσο, ένας τυχερός κερδίζει 100.000 ευρώ με πέντε σωστές προβλέψεις στη δεύτερη κατηγορία. Επίσης, 11 δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1). Στην επόμενη κλήρωση του Τζόκερ, την Πέμπτη (2/7), οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 3,7 εκατομμύρια ευρώ.

Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών

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Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=9FitXIQUWis}

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: