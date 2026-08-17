Το ΟΑΚΑ θα φιλοξενήσει το μεγάλο ραντεβού του ευρωπαϊκού πόλο αν το αναλάβει η Ελλάδα.

Το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο ανδρών του 2028 διεκδικεί η Ελλάδα, προκειμένου να φιλοξενηθεί στο ΟΑΚΑ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεκδίκηση του μεγάλου ραντεβού του ευρωπαϊκού πόλο σε ανάρτηση με την οποία συνεχάρη τους κολυμβητές Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο για τα μετάλλια που κατέκτησαν στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που ολοκληρώθηκε στο Παρίσι.

«Οι επιτυχίες τους μας κάνουν υπερήφανους σε συνέχεια, μάλιστα, της πρόσφατης κατάκτησης του Παγκόσμιου Κυπέλλου από την εθνική ομάδα πόλο. Και σε μία στιγμή που η κυβέρνηση αποφάσισε η χώρα μας να διεκδικήσει τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών του 2028, αποδεχόμενη σχετικό αίτημα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας», αναφέρει σε ανάρτηση ο πρωθυπουργός.

Αν η Ελλάδα αναλάβει τη διοργάνωση, αυτή θα φιλοξενηθεί στο ΟΑΚΑ και θα ανοίξει την ολυμπιακή χρονιά, δίνοντας κι ένα εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, επισημαίνει η ΚΟΕ.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Πολλά συγχαρητήρια στους κολυμβητές μας Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο που, μαζί με όλα τα “δελφίνια” της εθνικής μας αποστολής, ανέβασαν τον ελληνικό υγρό στίβο στην κορυφή της Ευρώπης. Οι επιτυχίες τους μας κάνουν υπερήφανους σε συνέχεια, μάλιστα, της πρόσφατης κατάκτησης του Παγκόσμιου Κυπέλλου από την εθνική ομάδα πόλο. Και σε μία στιγμή που η κυβέρνηση αποφάσισε η χώρα μας να διεκδικήσει τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών του 2028, αποδεχόμενη σχετικό αίτημα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας.

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Θα είναι μια μοναδική ευκαιρία η πατρίδα μας να βρεθεί, για μία ακόμα φορά, στο διεθνές προσκήνιο, φιλοξενώντας ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός. Να αναδείξει τις αρετές των αθλητών μας που μας χαρίζουν διαρκώς μεγάλες συγκινήσεις. Αλλά και την εντυπωσιακή αναβάθμιση που έχει συντελεστεί στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα σε εκείνες που αφορούν τον υγρό στίβο. Και, βέβαια, θα είναι μία αφορμή να παρακολουθήσουμε όμορφες αναμετρήσεις και να γιορτάσουμε πιο πολλές νίκες -αυτή τη φορά σε ελληνικά νερά».

Τα ελληνικά μετάλλια στο Παρίσι

Κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα 100 μ. ύπτιο, ο Απόστολος Χρήστου «έγραψε» τον καλύτερο επίλογο για τα ελληνικά χρώματα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου στο Παρίσι.

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Στην κολύμβηση, η Ελλάδα κατέκτησε τρία μετάλλια, καθώς πριν από τον Απόστολο Χρήστου, ο Απόστολος Σίσκος είχε ανέβει δύο φορές στο βάθρο, στα 200 μ. ύπτιο (ασημένιο) και στα 200 μ. πεταλούδα (χάλκινο).

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Την αρχή είχαν κάνει οι αδελφές Άννα Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή, στην καλλιτεχνική κολύμβηση, ανεβαίνοντας δύο φορές στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, στο τεχνικό και το ελεύθερο πρόγραμμα του ντουέτου.

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Με αυτή τη συγκομιδή, η Ελλάδα κατέλαβε την όγδοη θέση στον πίνακα μεταλλίων του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος υγρού στίβου.