Η κορυφαία διοργάνωση πόλο που αναλαμβάνει η Ελλάδα μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004.

Η Ελλάδα θα υποδεχθεί τη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση του πόλο σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς η FINA ανέθεσε στην Αθήνα το World Cup Final ανδρών και γυναικών του 2027.

Το ΟΑΚΑ θα φιλοξενήσει τις οχτώ καλύτερες ομάδες στον κόσμο, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, στη διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί στις 24-28 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για την κορυφαία διοργάνωση πόλο που αναλαμβάνει η Ελλάδα μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το World Cup Final θα δώσει από ένα «εισιτήριο», σε άνδρες και γυναίκες- το πρώτο- για τους Ολυμπιακούς αγώνες 2028 του Λος Άντζελες. Μετά το χρυσό που κατέκτησε η εθνική γυναικών το 2025 στο World Cup Final το 2025 και εκείνο που κέρδισε η ομάδα των ανδρών φέτος, τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν νέες διακρίσεις- και το Ολυμπιακό «εισιτήριο»- μπροστά στους Έλληνες φιλάθλους.

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Η προκριματική φάση για τις γυναίκες θα διεξαχθεί στην Κοΐμπρα της Πορτογαλίας, (6-13 Δεκεμβρίου 2026 Division 2, 14-19 Δεκεμβρίου 2026 Division 1) και για τους άνδρες στην Κωνσταντινούπολη (11-16 Ιανουαρίου 2027 Division 1, 18-24 Ιανουαρίου 2027 Division 2).

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«Ξεχωριστή στιγμή»: Ανυπομονούν Πλευρίτου και Γενηδουνιάς

«Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη που η Ελλάδα θα φιλοξενήσει την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της υδατοσφαίρισης», δήλωσε στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ η αρχηγός της εθνικής ομάδας πόλο γυναικών, Ελευθερία Πλευρίτου.

«Έχω ζήσει πολλές μεγάλες διοργανώσεις στο εξωτερικό και ξέρω πόσο ξεχωριστό είναι να αγωνίζεσαι σε τέτοιες στιγμές. Το να επιστρέφει, μετά από τόσα χρόνια, μία διοργάνωση αυτού του επιπέδου στην Ελλάδα, και μάλιστα με το πρώτο εισιτήριο πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, είναι κάτι που με γεμίζει περηφάνια και ανυπομονησία», συμπλήρωσε.

«Ανυπομονώ να ζήσουμε αυτή τη μεγάλη γιορτή του πόλο στην Ελλάδα, με το γήπεδο γεμάτο, τον κόσμο δίπλα μας και όλους μαζί να δημιουργήσουμε στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες. Είναι μια διοργάνωση που πραγματικά ανυπομονώ να ζήσω», πρόσθεσε.

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Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας πόλο ανδρών, Ντίνος Γενηδουνιάς, τόνισε πως θα είναι «ασφαλώς μια πολύ ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα όλων μας που θα έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε σε αυτή την κορυφαία διοργάνωση μπροστά στο ελληνικό κοινό».

Υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια κομβική διοργάνωση, που θα διεξαχθεί σε μια εμβληματική εγκατάσταση και θα δώσει το πρώτο «εισιτήριο» για το Λος Άντζελες. «Ανυπομονώ για το νέο μας, μεγάλο ραντεβού στην Αθήνα. Μια μεγάλη στιγμή για το άθλημα μας και τον ελληνικό αθλητισμό γενικότερα. Ανυπομονώ να τη ζήσω και να την απολαύσω όπως και όλοι οι διεθνείς μας», πρόσθεσε.

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