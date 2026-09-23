«Έχουν προσπαθήσει να με σκοτώσουν», είπε ο Κριστιάνο Ρονάλντο για αυτούς που του ασκούν κριτική.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκέφτηκε να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας μετά το Μουντιάλ 2026, αλλά τελικά συνεχίζει με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, με στόχο να φτάσει τα 1.000 γκολ στην καριέρα του, συνολικά. Για να πετύχει αυτό το ορόσημο, πρέπει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα άλλες 21 φορές.

Στο Μουντιάλ 2026, η Πορτογαλία αποκλείστηκε από την Ισπανία, στη φάση των «16». Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την Ουαλία, για το Nations League, την Πέμπτη, τον ρώτησαν εάν σκέφτηκε να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο. «Ναι, το έκανα, βεβαίως. Πάντα σκέφτομαι τις αποφάσεις μου, το μέλλον μου, αλλά και το παρόν», είπε. «Για αυτό με βλέπετε εδώ τώρα. Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσω», συμπλήρωσε.

Κριστιάνο Ρονάλντο: Τη μέρα που δεν θα βασίζονται σε εμένα, θα φύγω

Ο CR7, που έχει 233 συμμετοχές με την εθνική Πορτογαλίας, συζήτησε με τον πρόεδρο της πορτογαλικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου και τον ομοσπονδιακό τεχνικό, για τις σκέψεις που έκανε περί απόσυρσης. Και κατέληξε ότι μπορεί ακόμα να βοηθήσει την εθνική ομάδα.

«Πιστεύω ακόμα ότι μπορώ να βοηθήσω την εθνική ομάδα να φτάσει εκεί που θέλουν. Πιστεύω ότι μπορώ να δώσω στην εθνική την υποστήριξή μου, όχι μόνο με γκολ, αλλά και εκτός ποδοσφαίρου. Υπάρχει μια νέα γενιά, αλλά για μένα το βασικό είναι να μπορώ να σκοράρω και να βοηθάω την ομάδα να νικά», τόνισε.

«Όταν πουν ότι δεν με θέλουν στην εθνική ομάδα, θα είμαι ο πρώτος που θα φύγω. Όταν θα σκεφτώ ότι δεν προσφέρω κάτι στην ομάδα, ή ότι δημιουργώ μια ατμόσφαιρα, θα πάρω τη βαλίτσα μου και θα φύγω. Οι Πορτογάλοι βασίζονται σε εμένα, για αυτό είμαι ακόμα εδώ. Απλά δείτε τους αριθμούς, είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να κάνετε κάποιους υπολογισμούς. Ακόμα τα πάω καλά. Την ημέρα που δεν θα βασίζονται σε εμένα, κανένα πρόβλημα, θα φύγω. Θα είμαι πάντα ο Νο1 υποστηρικτής αυτής της ομοσπονδίας», τόνισε.

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Από την πλευρά του, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Πορτογαλίας, Ζόρζε Ζεσούς, δήλωσε ότι ο 41χρονος θα είναι βασικός στο πρώτο του παιχνίδι στον πάγκο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, κόντρα στην Ουαλία για το Nations League την Πέμπτη. «Ο Κριστιάνο είναι σύμβολο της Πορτογαλίας και της εθνικής ομάδας», είπε. «Το εάν θα παίξει δεν το δικαιούται αυτόματα, το αποφασίζει ο προπονητής», συμπλήρωσε.

Η αντίδραση του Κριστιάνο Ρονάλντο για την κριτική

Το σημαντικό για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, όπως τόνισε, είναι το γεγονός ότι γνωρίζει ποιος είναι. «Ξέρω τι κάνω για να είμαι εδώ, τι έχω κάνει για να έχω αυτή την επιτυχία. Ξέρω γιατί τα μικρά παιδιά αγαπούν τον Κριστιάνο, επειδή με βλέπουν ως παράδειγμα και θα συνεχίσω να το κάνω αυτό. Ακόμα κι αν αποσυρθώ… σε 10 χρόνια», δήλωσε.

«Είμαι ικανοποιημένος με τον εαυτό μου. Δεν έχει σημασία εάν παίξω αύριο, εάν ξεκουραστώ στο επόμενο παιχνίδι. Για εμένα το πιο σημαντικό είναι πως νιώθω καλά. Οι άνθρωποι γύρω μου εμπιστεύονται τη δουλειά μου», συνέχισε και υπογράμμισε ότι επικεντρώνεται σε αυτούς που τον αγαπούν και όχι στους επικριτές του και για αυτό είναι ευτυχισμένος άνθρωπος.

Σε ερώτηση για τους επικριτές του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο προκάλεσε γέλιο με την απάντησή του. «Δεν μπορώ να είμαι 100% ειλικρινής, κάποιες φορές πρέπει να είμαι πολιτικά ορθός. Καταλαβαίνω ότι σε κάποια τηλεοπτικά δίκτυα τους αρέσει να μου κάνουν κριτική. Έχουν προσπαθήσει να με σκοτώσουν, με καραμπίνα, αλλά κατάφερα να γλιτώσω. Τέλος πάντων, το έχω συνηθίσει. Το κάνω αυτό εδώ και πάνω από 20 χρόνια», δήλωσε.

Όσο για τον στόχο των 1.000 γκολ, είπε ότι θα είναι «το κερασάκι στην τούρτα» εάν φτάσει αυτό το ορόσημο φορώντας τη φανέλα της εθνικής ομάδας. «Θα αποτελούσε την κορύφωση μιας όμορφης ιστορίας. Έχω πει ότι θέλω να πετύχω αυτό τον στόχο και θα το κάνω, αλλά δεν έχω εμμονή. Εάν έχεις εμμονή με κάτι δεν θα το πετύχεις… απλά διασκέδασε, το άδραξε τη μέρα», κατέληξε.

Πηγή: Guardian