Τι επέλεξε ο έμπειρος τεχνικός.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε τις κλήσεις του για την Εθνική ομάδα για τους αγώνες στην League A του UEFA Nations League το πρωί της Κυριακής 20/9. Στην αποστολή βρίσκονται συνολικά 26 ποδοσφαιριστές, με τους Καρέτσα, Τζόλη, Μουζακίτη και Ζαφείρη να βρίσκονται μεταξύ των επιλογών για τη μεσαία γραμμή, ενώ στην επίθεση συμπεριλαμβάνονται οι Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέι και Κωστούλας.

{https://www.facebook.com/photo/?fbid=1558032453026450&set=a.619301193566252}

Αναλυτικά οι επιλογές:

Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης.

Αμυντικοί: Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Σάλιακας, Βαγιαννίδης, Κυριακόπουλος, Τσιμίκας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μέσοι: Ανδρούτσος, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κυζιρίδης.

Επιθετικοί: Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέι, Κωστούλας.

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League:

24/09 Σερβία – Ελλάδα 21:45

27/09 Γερμανία – Ελλάδα 21:45

01/10 Ελλάδα – Ολλανδία 21:45 (Τούμπα)

04/10 Ελλάδα – Γερμανία 21:45 (Τούμπα)

13/11 Ολλανδία – Ελλάδα 21:45

16/11 Ελλάδα – Σερβία 21:45 (Πανθεσσαλικό Στάδιο)