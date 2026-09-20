Ο 14χρονος μαθητής κινδυνεύει να χάσει το νεφρό του.

Στο Αυτόφωρο οδηγείται σήμερα ο 14χρονος που φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια τον συμμαθητή του στα Βριλήσσια, στέλνοντάς τον στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη διασταύρωση Τροίας και Γορτυνίας, όταν ο κατηγορούμενος επιτέθηκε απρόκλητα στον συνομήλικό του με γροθιές και κλωτσιές.

Το θύμα κατέρρευσε στο έδαφος με σοβαρά τραύματα στα πλευρά και διακομίστηκε με ΕΚΑΒ σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, όπου διαπιστώθηκε ρήξη νεφρού. Οι γιατροί δίνουν μάχη για την αντιμετώπιση της βλάβης, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος αφαίρεσης του οργάνου.

Μετά από καταγγελία του πατέρα του θύματος το πρωί του Σαββάτου, οι αρχές συνέλαβαν τον 14χρονο - ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει - καθώς και τη μητέρα του, η οποία αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα.

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