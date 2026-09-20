Τι προκάλεσε την ένταση.

Ένταση επικράτησε το πρωί της Κυριακής 20/9 ανάμεσα στον Γιώργο Καλλιακμάνη και την Ματίνα Παγώνη σχετικά με τους ελέγχους στα ιατρεία από τα μέλη των ιατρικών συλλόγων. «Εγώ είμαι πρόεδρος των αστυνομικών και θα ελέγξω αυτόν που με έκανε πρόεδρο; Μεθαύριο θα πρέπει συγγενής σας να βρεθεί σε τέτοιο ιατρείο, νιώθετε ασφαλής τον έλεγχο να τον έχουν κάνει συνδικαλιστές γιατροί; Και δεν φταίνε. Η πολιτεία τους βάζει. Άνθρωποι που του ψηφίζουν πάνε να ελέγξουν αυτοί που τους έχουν εκλέξει, είναι παράλογο. Εγώ θα μπορούσα αν κάνω έλεγχο σωστό αν ήταν σε μένα ο πειθαρχικός έλεγχος από τη στιγμή που με ψηφίζουν αστυνομικοί;» ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Καλλιακμάνης, προκαλώντας την απάντηση της Ματίνας Παγώνη.

«Αυτά που λέτε δεν ισχύουν. Όλοι οι γιατροί κατά τη γνώμη σας είναι ασυνείδητοι γιατί μπορεί να είναι συνδικαλιστές. Λέτε "συνδικαλιστές πήγαν να καλύψουν του γιατρούς". Δεν είναι έτσι, δεν μπορείτε να προσβάλετε έτσι το σώμα των γιατρών. Δεν μπορεί να λέτε ότι πήγαν συνδικαλιστές να καλύψουν άλλους» είπε. «Ο πολίτης που θα πάει σε ιατρείο που το έχει ελέγξει συνδικαλιστής γιατρός δεν θα νιώθει ασφαλής» τόνισε ο Γιώργος Καλλιακμάνης στη συνέχεια.

«Επομένως και εσείς ως συνδικαλιστής δεν κάνατε σωστά τη δουλειά σας. Θα μας πείτε ότι συνδικαλιστές γιατροί δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους» ανταπάντησε η κυρία Παγώνη.

{https://x.com/SAkasoglou63689/status/2101564412096106596}

Αναλυτικά ο διάλογος ανάμεσα στις δυο πλευρές:

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Γιώργος Καλλιακμάνης: Αν βρεθεί συγγενικό σας πρόσωπο σε ένα τέτοιο ιατρείο, θα νιώθετε ασφαλείς να κάνουν οι συνδικαλιστές γιατροί τον έλεγχο; Και δεν φταίνε οι συνδικαλιστές η πολιτεία τους βάζει να το κάνουν. Οι εκλεγμένοι; Που ψηφίζονται; Είναι παράλογο.

Ματίνα Παγώνη: Κ. Καλλιακμάνη αυτά που λέτε δεν ισχύουν. Άρα όλοι οι γιατροί είναι ασυνείδητοι; Επειδή είναι συνδικαλιστές και πήγαν να καλύψουν τους γιατρούς; Δεν μπορείτε να προσβάλετε το σώμα των γιατρών. Δεν μπορείτε να λέτε ότι πήγαν συνδικαλιστές γιατροί να τους καλύψουν.

Γιώργος Καλλιακμάνης: «Κάνε ένα γκάλοπ, μια δημοσκόπηση και ρώτα τους ασθενείς αν νιώθουν ασφαλείς να πάνε σε ιατρείο που ελέγχει ο συνδικαλιστής γιατρός».

Ματίνα Παγώνη: «Άρα κι εσύ που ήσουν συνδικαλιστής εκλεγμένος, δεν έκανες καλά τη δουλειά σου».

Γιώργος Καλλιακμάνης: «Δεν θα μπορούσα να την κάνω σωστά όταν θα έπρεπε να ελέγξω αυτόν που με ψήφισε».

Ματίνα Παγώνη: «Τι λέτε τώρα, Εδώ έχουμε να κάνουμε με ασθενείς. Θα μας πείτε ότι οι συνδικαλιστές γιατροί χειρουργοί, παθολόγοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους; Άρα κι εσύ δεν έκανες έλεγχο όταν ήσουν στη δουλειά σου; Ό,τι θέλετε λέτε. Θα μιλήσετε για τον ιατρικό κόσμο που παλεύει στα νοσοκομεία. Δεν σας επιτρέπω να θίγετε έτσι τον τον ιατρικό κόσμο».

Γιώργος Καλλιακμάνης: «Δεν φταίνε αυτοί. Φταίνε αυτοί που τους βάζουν. Ξέρεις εσύ αν πας τι είναι το μηχάνημα (σ.σ.: της πλασμαφαίρεσης). Και να το έβλεπες θα καταλάβαινες;».

Ματίνα Παγώνη: «Η μία συγκεκριμένη γιατρός ήταν ακτινολόγος και τα μηχανήματα τα γνωρίζει. Αυτές τις γενικότητες όχι σε εμάς κι όχι με τον ιατρικό κλάδο που έχει προσφέρει τόσα στην Ελλάδα. Ισοπεδώνουμε τα πάντα».