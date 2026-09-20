Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υπουργός στις πιέσεις που προκαλούν οι υψηλές τιμές της ενέργειας στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.

Την ανάγκη άμεσης στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική σταθερότητα, υπογράμμισε από το Δουβλίνο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στις επενδύσεις που μπορούν να μειώσουν μόνιμα το κόστος της ενέργειας, ενώ απέδωσε τη βελτίωση της πιστοληπτικής εικόνας της Ελλάδας στη δημοσιονομική σύνεση των τελευταίων ετών.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης συμμετείχε μαζί με τον Αντιπρόεδρο της ιρλανδικής κυβέρνησης και υπουργό Οικονομικών, Σάιμον Χάρις, στο Συνέδριο για τις Μικρές Επιχειρήσεις και την Επιχειρηματικότητα που διοργάνωσε το Fine Gael στο Δουβλίνο. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν το ενεργειακό κόστος, η ανταγωνιστικότητα, η ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική, η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι κοινές εμπειρίες Ελλάδας και Ιρλανδίας από την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υπουργός στις πιέσεις που προκαλούν οι υψηλές τιμές της ενέργειας στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, χαρακτηρίζοντας το ενεργειακό κόστος κυρίαρχο ζήτημα τόσο για την Ελλάδα όσο και για την υπόλοιπη Ευρώπη.

Όπως ανέφερε, οι κυβερνήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με μια δύσκολη εξίσωση: από τη μία πλευρά πρέπει να στηρίξουν οικογένειες, πολίτες και επιχειρήσεις και από την άλλη να προστατεύσουν τη μακροοικονομική και δημοσιονομική σταθερότητα. Για χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιρλανδία, σημείωσε, η ισορροπία αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της εμπειρίας της κρίσης χρέους.

Ο κ. Πιερρακάκης τάχθηκε υπέρ μέτρων που θα είναι όσο το δυνατόν περισσότερο στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα στις πραγματικές ανάγκες, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι στην πράξη ορισμένες από τις παρεμβάσεις που υιοθετούν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν αναπόφευκτα πιο οριζόντιο χαρακτήρα.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, η δυνατότητα Ελλάδας και Ιρλανδίας να διαθέτουν δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών αποτελεί ένδειξη της προόδου που έχουν καταγράψει οι οικονομίες τους. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, λόγω υψηλότερων ελλειμμάτων, διαθέτουν μικρότερα περιθώρια αντίστοιχων παρεμβάσεων.

Πέρα όμως από τη βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση της κρίσης, ο πρόεδρος του Eurogroup έθεσε ως βασική προτεραιότητα τις επενδύσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε διαρθρωτική και βιώσιμη μείωση του ενεργειακού κόστους.

«Οι αποφάσεις που λαμβάνουμε βραχυπρόθεσμα έχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες», σημείωσε, παραπέμποντας στην πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970 και στις αλλαγές που αυτή προκάλεσε επί δεκαετίες στην παγκόσμια ενεργειακή πολιτική.

Όπως τόνισε, η άμεση ανακούφιση των πολιτών παραμένει αναγκαία, ωστόσο ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχουν οι επενδύσεις που θα μπορέσουν σε βάθος χρόνου να μειώσουν με βιώσιμο τρόπο το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και συνολικά το ενεργειακό κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ακόμη και εάν απαιτούνται αρκετά χρόνια μέχρι να αποδώσουν.

Εκτενή αναφορά έκανε ο υπουργός και στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, με αφορμή τις τελευταίες αξιολογήσεις από τη Moody’s και τη Scope Ratings. Η Scope αναβάθμισε την Ελλάδα σε BBB+ από BBB με σταθερές προοπτικές, ενώ η Moody’s διατήρησε την αξιολόγηση στο Baa3 και αναβάθμισε τις προοπτικές σε θετικές.

Ο κ. Πιερρακάκης υπενθύμισε το μέγεθος της ελληνικής κρίσης, σημειώνοντας ότι η χώρα έχασε περίπου 25 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ της μέσα σε μία δεκαετία, ενώ η ανεργία εκτινάχθηκε και η οικονομική δραστηριότητα υποχώρησε δραματικά.

Στάθηκε ιδιαίτερα στην αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, υποστηρίζοντας ότι η χώρα καταγράφει σήμερα εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς μείωσής του. Η Scope εκτιμά ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος θα κινηθεί περίπου στο 136% του ΑΕΠ το 2026, από 146,1% το 2025, ενώ προβλέπει περαιτέρω αποκλιμάκωση τα επόμενα χρόνια.

Κατά τον υπουργό, η πορεία αυτή βρίσκεται πίσω από τις διαδοχικές θετικές αξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας. «Δεν πρόκειται να μεταφέρουμε τον λογαριασμό στην επόμενη γενιά», ήταν το μήνυμα που θέλησε να εκπέμψει, συνδέοντας τη δημοσιονομική πολιτική με τα διδάγματα της δεκαετούς κρίσης.

Χαρακτήρισε, μάλιστα, την οικονομική κρίση «συλλογικό τραύμα» για την Ελλάδα, τονίζοντας ότι το οικονομικό και κοινωνικό κόστος υπήρξε τόσο μεγάλο ώστε η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος.

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφορούσε τις κοινές εμπειρίες Ελλάδας και Ιρλανδίας. Ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε τον συμβολισμό που έχει το γεγονός ότι δύο χώρες που βρέθηκαν στο επίκεντρο της κρίσης της Ευρωζώνης έχουν πλέον αναλάβει κεντρικούς ρόλους στην ευρωπαϊκή οικονομική αρχιτεκτονική.

«Πριν από 15 χρόνια, Ελλάδα και Ιρλανδία βρίσκονταν στο επίκεντρο της κρίσης της Ευρωζώνης», ανέφερε και σε δημόσια τοποθέτησή του από το Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες πέρασαν από τη διαχείριση της κρίσης στη δημιουργία ανάπτυξης και νέων ευκαιριών.

Παράλληλα, έθεσε ζήτημα ταχύτερης υλοποίησης της ευρωπαϊκής μεταρρυθμιστικής ατζέντας. Όπως υποστήριξε, η Ευρώπη γνωρίζει πλέον σε μεγάλο βαθμό ποιες παρεμβάσεις χρειάζεται στους τομείς της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, της Τραπεζικής Ένωσης, της τεχνολογίας και της ενέργειας. Το βασικό πρόβλημα, κατά την τοποθέτησή του, δεν είναι πλέον η διάγνωση αλλά η ταχύτητα εφαρμογής των αποφάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε και στη δέσμη για την ενοποίηση και εποπτεία των αγορών, MISP, την ολοκλήρωση της οποίας έχει υποστηρίξει η ελληνική πλευρά, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανάγκης μετάβασης από τον σχεδιασμό στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων.