Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις, οι νέες πιέσεις στις αγορές ενέργειας και στις τιμές, αλλά και το ζήτημα της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Διπλό μήνυμα προς την Ευρώπη, για επαγρύπνηση απέναντι στους άμεσους οικονομικούς κινδύνους και ταυτόχρονα για ταχύτερη προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, έστειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την προσέλευσή του στη συνεδρίαση της Ευρωομάδας στο Δουβλίνο.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις, οι νέες πιέσεις στις αγορές ενέργειας και στις τιμές, αλλά και το ζήτημα της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η συνεδρίαση του Eurogroup πραγματοποιείται στις 18 Σεπτεμβρίου, ενώ οι εργασίες του άτυπου ECOFIN συνεχίζονται και στις 19 Σεπτεμβρίου.

Ο κ. Πιερρακάκης εξέφρασε αρχικά τη χαρά του για την παρουσία του στην ιρλανδική πρωτεύουσα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον προκάτοχό του στην προεδρία του Eurogroup, Πασκάλ Ντόναχιου, και αποδίδοντας φόρο τιμής στη συνεισφορά του στην Ευρωομάδα. Όπως ανέφερε, η ατζέντα του Eurogroup επικεντρώνεται σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά την αποτίμηση των πρόσφατων οικονομικών εξελίξεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις πιέσεις που καταγράφονται στις αγορές ενέργειας και στις τιμές.

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης καλούνται να εξετάσουν τις επιπτώσεις αυτών των πιέσεων στις ευρωπαϊκές οικονομίες, στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, καθώς και τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για τον περιορισμό των συνεπειών τους. Στο τραπέζι βρίσκεται παράλληλα ο περαιτέρω συντονισμός των ευρωπαϊκών παρεμβάσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία η άνοδος του ενεργειακού κόστους επανέρχεται στο επίκεντρο της οικονομικής συζήτησης.

Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι η παραγωγικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο πρόεδρος του Eurogroup στάθηκε ιδιαίτερα στο χάσμα που εξακολουθεί να χωρίζει την Ευρώπη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να επιταχυνθεί η μετάβαση από τη διάγνωση των προβλημάτων στην εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών.

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Δύο χρόνια μετά τη δημοσίευση της έκθεσης Ντράγκι, σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, ένα σημαντικό μέρος της δουλειάς που απαιτείται παραμένει μπροστά στην Ευρώπη. Η κάλυψη του χάσματος παραγωγικότητας αποτελεί, όπως σημείωσε, βασική προϋπόθεση προκειμένου η ευρωπαϊκή οικονομία να μπορέσει να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της.