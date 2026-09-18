Τι ισχύει για το Μουσείο Ακρόπολης.

Για 30η συνεχή χρονιά, το Υπουργείο Πολιτισμού γιορτάζει και συμμετέχει ενεργά στον θεσμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΗΠΚ), από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2026.

Στο πλαίσιο του εορτασμού, το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2026, η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο Δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 5 μ.μ. έως τις 8 μ.μ., η είσοδος στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου Ακρόπολης θα είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένου του Μουσείου της Ανασκαφής.

Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο είναι δωρεάν στις εξής ημερομηνίες:

6η Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη),

18η Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων),

18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων),

Τελευταίο σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου (Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς),

28η Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή) και

Πρώτη και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους.

«Κληρονομιά σε κίνδυνο - αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός»

Για το τρέχον έτος, το κοινό ευρωπαϊκό θέμα του εορτασμού είναι: «Κληρονομιά σε κίνδυνο - αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός». Η θεματική επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με τους ποικίλους κινδύνους που απειλούν τη φυσική και πολιτιστική μας κληρονομιά, η οποία έρχεται αντιμέτωπη με έντονες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και τεχνολογικές πιέσεις σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο. Παράλληλα, προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία αναστοχασμού για τη διαφύλαξη της υλικής και άυλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

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Οι προγραμματισμένες δράσεις διαφόρων φορέων ανά τη χώρα φωτίζουν μεταξύ άλλων τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μνημεία από τη φυσική φθορά, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τις συνεχώς μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες, ενώ ταυτόχρονα καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα και τη διαχρονική τους αξία, καθώς και τους τρόπους διάσωσης και προστασίας τους. Αναδύονται, επίσης, θέματα όπως η σπουδαιότητα της διαγενεακής γνώσης, της προφορικής αφήγησης ιστοριών, της δύναμης της πολιτιστικής έκφρασης σε περιόδους κρίσης, ενώ έμφαση δίνεται και στην προστασία της γλωσσικής πολυμορφίας και τη διατήρηση εθίμων που συνδέονται με όψεις της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής.