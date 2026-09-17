Την γραμμή άμυνας απένταντι στην συνεχιζόμενη ακρίβεια και τον πληθωρισμό θα καθορίσουν αύριο οι υπουργοί Οικονομικών της Ε.Ε. στο Δουβλίνο.

Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και, κατ’ επέκταση, το σύνολο των οικονομιών, αναμένεται να αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης, υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη.

Το Eurogroup καλείται να εξετάσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπύρωση του πληθωρισμού και το νέο κύμα ακρίβειας.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, προκαλώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες και επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές.

Η ελληνική πλευρά προσέρχεται στη συζήτηση έχοντας ήδη ανοίξει το θέμα των δυνατοτήτων για νέες παρεμβάσεις.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης έστειλε χθες μήνυμα ότι υπάρχουν δημοσιονομικές εφεδρείες για τη στήριξη της κοινωνίας απέναντι στις επιπτώσεις από τη ραγδαία άνοδο του ενεργειακού κόστους.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, στον «κουμπαρά» υπάρχει αυτή τη στιγμή ποσό της τάξης των 130 έως 150 εκατ. ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο να κρατά κλειστά τα χαρτιά του για τις επόμενες κινήσεις.

Οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου και, κυρίως, από το εάν η άνοδος αποδειχθεί προσωρινή ή αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί περίπου 800 εκατ. ευρώ για την ανάσχεση των επιπτώσεων από τα κύματα της ενεργειακής ακρίβειας, ενώ αρκετές από τις παρεμβάσεις παραμένουν σε ισχύ, μεταξύ αυτών και η επιδότηση των 10 λεπτών το λίτρο στο diesel.

Θέμα ΦΠΑ θέτει η Γερμανία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενόψει του αυριανού συμβουλίου, αποκτά η δήλωση της Γερμανίδας υπουργού Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε, ότι θα ήταν λογικό να μειωθεί προσωρινά ο ΦΠΑ στα καύσιμα από 19% σε 7%, προκειμένου να βοηθηθούν οι καταναλωτές να ανταπεξέλθουν στην απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων.

«Αυτό θα μπορούσε να ανακουφίσει το βάρος εκεί όπου γίνεται άμεσα αισθητό: στο βενζινάδικο, και θα εφαρμοζόταν αμέσως μετά την εισαγωγή του μέτρου», δήλωσε η Ράιχε, μιλώντας στο περιθώριο της συνάντησης των υπουργών Ενέργειας της G20 στο Χιούστον του Τέξας.

Η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις ιστορικά υψηλές τιμές στα βενζινάδικα ενόψει των περιφερειακών εκλογών το Σαββατοκύριακο, το αποτέλεσμα των οποίων θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση προς τον καγκελάριο να παραιτηθεί.

Η Ράιχε δήλωσε, πάντως, ότι η επιβολή ανώτατου ορίου στις τιμές των καυσίμων, δηλαδή πλαφόν, θα ήταν λανθασμένη προσέγγιση και εξέφρασε επίσης την αντίθεσή της στην επιβολή έκτακτου φόρου στις εταιρείες ενέργειας.