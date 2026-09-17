Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχαν ανασταλεί οι φορτώσεις αργού στον τερματικό σταθμό εξαγωγών Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ η Σαουδική Αραβία ακύρωσε ορισμένες προγραμματισμένες αποστολές προς Ευρωπαίους πελάτες.

Μικρή πτώση καταγράφουν την Πέμπτη οι τιμές του πετρελαίου, μετά τις πληροφορίες ότι η Σαουδική Αραβία διαθέτει πρόσθετες ποσότητες αργού μέσω μεταφορτώσεων από πλοίο σε πλοίο, στον απόηχο των επιθέσεων στον στρατηγικής σημασίας αγωγό East-West.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ, που αποτελούν το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, κινούνται ελαφρώς χαμηλότερα στα 105,81 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό υποχωρεί κατά 0,22%, στα 102,14 δολάρια το βαρέλι.

Σύμφωνα με το Reuters, το Ριάντ διαθέτει επιπλέον φορτία αργού σε ασιατικά διυλιστήρια μέσω μεταφορτώσεων από πλοίο σε πλοίο κοντά στο λιμάνι Σοχάρ του Ομάν. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στον περιορισμό των επιπτώσεων που προκάλεσαν στις διεθνείς προμήθειες οι επιθέσεις στον αγωγό East-West, ο οποίος μεταφέρει σαουδαραβικό πετρέλαιο προς την Ερυθρά Θάλασσα.

Οι εξελίξεις αυτές φαίνεται να καθησυχάζουν προσωρινά την αγορά, καθώς ενισχύουν τις προσδοκίες ότι μέρος των ποσοτήτων που τέθηκαν εκτός αγοράς μπορεί να επιστρέψει μέσω εναλλακτικών διαδρομών.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχαν ανασταλεί οι φορτώσεις αργού στον τερματικό σταθμό εξαγωγών Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ η Σαουδική Αραβία ακύρωσε ορισμένες προγραμματισμένες αποστολές προς Ευρωπαίους πελάτες.

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Η σημασία του Γιανμπού για τη διεθνή αγορά έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς έχει εξελιχθεί σε βασική δίοδο για τις σαουδαραβικές εξαγωγές πετρελαίου μετά τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, που ακολούθησε τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στη χώρα στα τέλη Φεβρουαρίου.

Οι προσπάθειες της Σαουδικής Αραβίας να εξασφαλίσει εναλλακτικές οδούς εξαγωγών μετά τα προβλήματα στο Γιανμπού έχουν ενισχύσει την πεποίθηση των αγορών ότι ένα μέρος της χαμένης προσφοράς αργού μπορεί να αποκατασταθεί.

Παρά την αποκλιμάκωση των τιμών, η γεωπολιτική αβεβαιότητα παραμένει καθοριστικός παράγοντας για την πορεία της αγοράς. Μια νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, η οποία θα προκαλούσε μεγαλύτερες διαταραχές στην παραγωγή ή στις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Ένα τέτοιο σενάριο θα ενίσχυε παράλληλα τους πληθωριστικούς κινδύνους και θα μπορούσε να ασκήσει πρόσθετη ανοδική πίεση στις αποδόσεις των ομολόγων. Η αβεβαιότητα γύρω από την πορεία της σύγκρουσης, σε συνδυασμό με τις ήδη υψηλές τιμές αργού, βενζίνης και ντίζελ, ενδέχεται επίσης να επιβαρύνει τις προσδοκίες για την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.