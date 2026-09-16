Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης καταδίκασε τον Θάτσι σε 25 χρόνια φυλάκιση για εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια της βίαιης απόσχισης του Κοσόβου.

Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (16/09) στο Κόσοβο, μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της Χάγης όπου καταδίκασε τον πρώην πρόεδρο Χασίμ Θάτσι και άλλα τρία υψηλόβαθμα στελέχη του UCK για εγκλήματα πολέμου.

Πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία Σκεντέρμπεη στην Πριστίνα για να παρακολουθήσει την ετυμηγορία σε γιγαντοοθόνες που είχαν στηθεί. Μετά την απόφαση, αρκετοί αποχώρησαν, ωστόσο μερίδα των συγκεντρωμένων, κρατώντας σημαίες της Αλβαίας και του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσόβου κατευθύνθηκαν προς τις εγκαταστάσεις της EULEX (Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Επιβολή του Νόμου στο Κοσσυφοπέδιο).

{https://x.com/GPoliticalArena/status/2100224033967239210}

Ομάδα ατόμων συγκρούστηκε με δυνάμεις της αστυνομίας μπροστά από το κτίριο στην κεντρική είσοδο, ενώ άλλοι άρχισαν να πετούν αντικείμενα και πέτρες, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές και να σπάσουν τζάμια.

{https://x.com/AStranica/status/2100230771592081474}

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25 χρόνια κάθειρξη στον Θάτσι

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης καταδίκασε τον Θάτσι σε 25 χρόνια φυλάκιση για εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια της βίαιης απόσχισης του Κοσόβου από τη Σερβία το 1998-99.

Μαζί με τον Θάτσι καταδικάστηκαν άλλα 3 στελέχη του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσόβου. Σε 25 χρόνια καταδικάστηκε ο Γιακούμπ Κρασνίτσι, ο Κάντρι Βέσελι σε 18 και ο Ρετζέπ Σελίμι σε 13.

{https://x.com/AlArabiya_Eng/status/2100196603772489753}

Η υπόθεση αφορά εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Κόσοβο την περίοδο 1998-1999. Η δίκη των τεσσάρων ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2023, ενώ η απόφαση είχε προγραμματιστεί να ανακοινωθεί δημόσια στις 16 Σεπτεμβρίου 2026.

{https://x.com/CekuFitim/status/2100174846273433658}

Ο πόλεμος του 1989 - 1999

Στον πόλεμο του 1998-1999 οι δυνάμεις του Απελευθερωτικού Αγώνα στο Κόσοβο (UCK/KLA) ήρθαν αντιμέτωποι με σερβικές δυνάμεις, που έκαναν συστηματικές επιχειρήσεις εθνοκάθαρσης, εκτοπίζοντας πάνω από ένα εκατ. Αλβανούς Κοσοβάρους, σκοτώνοντας περίπου 11.000 και τραυματίζοντας ακόμα χιλιάδες. Ο πόλεμος τελείωσε τον Ιούνιο του 1999 μετά από 78 ημέρες βομβαρδισμών από το ΝΑΤΟ κατά των τότε γιουγκοσλαβικών δυνάμεων, οδηγώντας στην απόσυρσή τους από το Κόσοβο.

Το Κόσοβο διακήρυξε την ανεξαρτησία του από τη Σερβία το 2008 αλλά το Βελιγράδι συνέχισε να αρνείται να το αναγνωρίσει. Πλέον έχει αναγνωριστεί από περισσότερα από 100 μέλη των Ηνωμένων Εθνών.Ωστόσο, οι σχέσεις παραμένουν τεταμένες παρά τις διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Ο πόλεμός μας ήταν δίκαιος, ήταν πόλεμος απελευθέρωσης» δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Άλμπιν Κούρτι μετά την ετυμηγορία.

Η πρώην πρόεδρος του Κοσόβου, Βιόσα Οσμανί δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ανησυχούσε για το τι θα σήμαινε για την ασφάλεια του Κοσόβου μία απόφαση ενοχής του Θάτσι εν μέσω εντάσεων με τη Σερβία.