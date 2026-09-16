Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ακριβώς έγινε η παράσυρση.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το απόγευμα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν μηχανή παρέσυρε ένα ανδρόγυνο μαζί με το παιδί τους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά τέσσερα άτομα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:30, στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με τη Δέγλερη, απέναντι από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μηχανή παρέσυρε τους τρεις πεζούς, ενώ από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και ο οδηγός του δικύκλου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή των τραυματιών. Οι δύο γονείς και ο οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκαν στον «Ερυθρό Σταυρό», ενώ το παιδί διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Εκτός κινδύνου οι τραυματίες

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, και οι τέσσερις τραυματίες είναι εκτός κινδύνου και υποβάλλονται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν άγνωστες.