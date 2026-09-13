Βίντεο-ντοκουμέντο από κάμερα ταξί καταγράφει τις κρίσιμες στιγμές πριν από τη σύγκρουση και αποτυπώνει την πορεία των δύο οχημάτων.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον Κολωνό, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα σε διασταύρωση, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 49χρονου αναβάτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η μοτοσικλέτα κινείτο κανονικά στη διασταύρωση, έχοντας ξεκινήσει τη διέλευσή της λίγα δευτερόλεπτα αφότου άναψε πράσινο το φανάρι. Την ίδια στιγμή, από την οδό Τριπόλεως εμφανίστηκε το ΙΧ, το οποίο συνέχισε την πορεία του και συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης ο αναβάτης εκτινάχθηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

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Ο 49χρονος διακομίστηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται, ενώ οι δικοί του άνθρωποι παρακολουθούν με αγωνία την κατάσταση της υγείας του.

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Όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ, η οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη, ενώ η ίδια, σύμφωνα με τον οδηγό του ταξί που κατέγραψε το περιστατικό, φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν πέρασε με κόκκινο.

Το βίντεο αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο για την πλήρη αποτύπωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, καθώς καταγράφει την κίνηση των δύο οχημάτων και τη στιγμή που προηγήθηκε της σύγκρουσης.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες του ατυχήματος και να αποσαφηνιστούν οι ευθύνες.