Σήμανε συναγερμός στις Αρχές.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη το βράδυ της Κυριακής 13/9 έξω από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια κατά τη διάρκεια της λαϊκής αγρυπνίας για τον Γιώργο Μαζωνάκη όπου πλήθος κόσμου βρέθηκε για να αποχαιρετήσει τον διάσημο τραγουδιστή.

Συγκεκριμένα, ένας άνδρας, που καταγγέλλεται ως επιδειξίας, προκάλεσε την έντονη αντίδραση παρευρισκομένων. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο άνδρας φέρεται να επιδείκνυε τα γεννητικά του όργανα κοντά στο πλήθος. Ακολούθησαν φωνές, με πολίτες να ζητούν την απομάκρυνσή του και στη συνέχεια να τον ακινητοποιούν.

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Οι παρευρισκόμενοι τον παρέδωσαν στους αστυνομικούς που ανέλαβαν τη διαχείριση του περιστατικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας προσήχθη.