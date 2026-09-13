Φωτιά τώρα ξέσπασε σε πολυκατοικία στον Βύρωνα.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του 1ου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Κορδελιού.
Στο σημείο έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη για την αντιμετώπιση του περιστατικού και την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπάρχουν εγκλωβισμένα ή τραυματισμένα άτομα.
Η επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερες πληροφορίες για την πορεία της πυρκαγιάς.