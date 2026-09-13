Όσα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου 12/9.

Κοσμοπλημμύρα σημειώθηκε στη Νέα Παραλία από δεκάδες χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες της Θεσσαλονίκης, που θέλησαν να παρακολουθήσουν τη δωρεάν συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα τριάντα χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας.

«Τα καταφέραμε. Εμείς αντέχουμε όλες τις δυσκολίες γιατί όλα τα κατακτήσαμε με πολλή δυσκολία», είπε ο καλλιτέχνης, κάνοντας την εμφάνισή του στη σκηνή. Η συναυλία άργησε να ξεκινήσει λόγω της έντονης βροχόπτωσης που έπεσε το απόγευμα στην πόλη, αλλά και εξαιτίας του συνωστισμού στις κερκίδες, γεγονός που εγκυμονούσε κινδύνους για την ασφάλεια των θεατών.

Πέρα από τους Θεσσαλονικείς, αμέτρητα λεωφορεία μετέφεραν κόσμο από όλη την Ελλάδα, αλλά και μεμονωμένοι επισκέπτες ήρθαν από το εξωτερικό. Οι θεατές απλώθηκαν κατά μήκος του παραλιακού μετώπου για να απολαύσουν τα τραγούδια του Αντώνη Ρέμου. «Θα είμαι συνέχεια εδώ, δεν θα αλλάξω αυτή την πόλη. Η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία και η Βόρεια Ελλάδα δείχνει τη δύναμη της», είπε ο δημοφιλής τραγουδιστής, απευθυνόμενος προς το συγκεντρωμένο πλήθος.

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Μέρος της συναυλίας, στην οποία συμμετείχαν και άλλοι διάσημοι Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, ήταν αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη. «Γιώργο, έφυγες νωρίς», είπε ο Αντώνης Ρέμος φανερά συγκινημένος.

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Ο κόσμος που δεν μπορούσε να βρίσκεται κοντά στην εξέδρα παρακολούθησε το θέαμα από τις δέκα γιγαντοοθόνες που στήθηκαν σε δέκα διαφορετικά σημεία της πόλης, καλύπτοντας μία απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων.

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Εξαιτίας του κόσμου που είχε γεμίσει και το οδόστρωμα διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και η τροχαία προχωρούσε σε εκτροπές της κίνησης.

Η πτώση της Καίτης Γαρμπής

Ένα απρόοπτο συνέβη στη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, όταν η Καίτη Γαρμπή γλίστρησε και έπεσε στη σκηνή, λίγο μετά την ολοκλήρωση της εμφάνισής της.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια είχε ανέβει στη σκηνή της Νέας Παραλίας και τραγούδησε μαζί με τον Αντώνη Ρέμο ένα ντουέτο που είχαν ερμηνεύσει στο παρελθόν. Όταν ολοκλήρωσαν την κοινή τους εμφάνιση και η Καίτη Γαρμπή επιχείρησε να αποχωρήσει από τη σκηνή, έχασε την ισορροπία της και έπεσε.

Η πτώση αποδίδεται στην ολισθηρότητα της σκηνής, καθώς λίγες ώρες νωρίτερα είχε προηγηθεί έντονη βροχόπτωση στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε ήδη προκαλέσει σημαντική καθυστέρηση στην έναρξη της συναυλίας.

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Η στιγμή προκάλεσε αναστάτωση στους θεατές, καθώς η Καίτη Γαρμπή βρέθηκε ξαφνικά στο έδαφος μπροστά στη σκηνή.

Ο Αντώνης Ρέμος και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έσπευσαν αμέσως κοντά της προκειμένου να τη βοηθήσουν να σηκωθεί.

Η τραγουδίστρια, πάντως, σηκώθηκε και αποχώρησε περπατώντας, καθησυχάζοντας μάλιστα τον κόσμο ότι είναι καλά. Δεν αναφέρθηκε κάποιο σοβαρό πρόβλημα από την πτώση.

Φωτογραφίες: Eurokinissi