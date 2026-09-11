Ο Αντώνης Ρέμος μίλησε στον Νίκο Ευαγγελάτο για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Για τον Γιώργο Μαζωνάκη και την αυριανή του επετειακή συναυλία μίλησε ο Αντώνης Ρέμος στον Νίκο Ευαγγελάτο και στον αέρα του Live News, το απόγευμα της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου.

Πιο συγκεκριμένα, ο ερμηνευτής, θέλησε να εκφράσει δημόσια την προσωπική του θέση σχετικά με τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου.

Μιλώντας για την πρόωρη απώλεια του τραγουδιστή, ο Αντώνης Ρέμος τόνισε ότι η υπόθεση θα πρέπει να διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη προκειμένου να τιμωρηθούν οι ιθύνοντες στην περίπτωση που υπάρχουν.

Τα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ερευνώνται με τις διαδικασίες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και νέα στοιχεία να έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

«Ήταν πάρα - πάρα πολύ απότομο και ξαφνικό αυτό που συνέβη. Είναι πολύ κρίμα τόσο νέοι άνθρωποι να φεύγουν έτσι ξαφνικά… Αυτό που θα κρατήσουμε είναι όλη αυτή την παρακαταθήκη που μας αφήνει, όλα αυτά τα τραγούδια, όλες αυτές τις υπέροχες στιγμές που έχουμε ζήσει. Και εσείς σαν ακροατές και εμείς σαν πιο κοντινοί του, λίγο, άνθρωποι και οι πιο κοντινοί του άνθρωποι», τόνισε αρχικά ο Αντώνης Ρέμος στην κάμερα του Mega.

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«Να μείνουν μόνο αυτές οι στιγμές. Όλο το υπόλοιπο που συμβαίνει, το γιατί και το πώς έγινε, είναι κάποια πράγματα που είναι δυστυχώς μόνο θλιβερά, μόνο άσχημα».

Κλείνοντας ο Αντώνης Ρέμος, τόνισε: «Η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και να αποκαλύψει ό,τι πρέπει. Να κάνει αυτό που πρέπει. Και αν υπάρξουν υπεύθυνοι, να τιμωρηθούν ανάλογα αλλά… τώρα, δεν γυρίζει τίποτα πίσω. Δυστυχώς. Δεν γυρίζει τίποτα…».

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