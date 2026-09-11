Αναζητήσεις στο AI για την ανάνηψη του Γιώργου Μαζωνάκη εντοπίστηκαν στις κατασχεμένες ψηφιακές συσκευές που έχουν τεθεί στο επίκεντρο της έρευνας των αρχών.

Νέα ευρήματα έρχονται στο φως για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου ο 54χρονος τραγουδιστής υπέστη ανακοπή και κατέληξε.

Οι Αρχές εξετάζουν τα δεδομένα από τις ηλεκτρονικές συσκευές που κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας, με ορισμένα από τα ευρήματα να θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για την ανασύνθεση των τελευταίων λεπτών πριν από τον θάνατό του.

Ένα από τα στοιχεία που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνητών αφορά αναζητήσεις που φέρεται να έγιναν μέσω πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης. Όπως προκύπτει από τον μέχρι στιγμής έλεγχο αναζητήθηκαν πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να γίνει προκειμένου να επανέλθει ένας ασθενής. Ιδιαίτερη σημασία έχει να διαπιστωθεί αν οι αναζητήσεις πραγματοποιήθηκαν λίγο πριν ή κατά τη διάρκεια της προσπάθειας ανάνηψης του τραγουδιστή και αν συνδέονται χρονικά με την ανακοπή του.

Την ίδια ώρα, οι ερευνητές εξετάζουν τα ψηφιακά δεδομένα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, προκειμένου να προσδιορίσουν με ακρίβεια πότε τέθηκε σε λειτουργία και για πόσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιήθηκε. Τα ευρήματα που έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής φέρεται να έρχονται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό της γιατρού ότι ο Μαζωνάκης υπέστη την ανακοπή πριν ξεκινήσει η διαδικασία. Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., η πλασμαφαίρεση φέρεται να είχε ήδη ξεκινήσει όταν ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ στους δύο γιατρούς έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία και έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα.

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