Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, στο επίκεντρο της έρευνας της ΑΑΔΕ βρίσκονται οι τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά παραστατικά και τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Εκτός από την έρευνα των αρχών και τις εισαγγελίας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα στο ιατρείο στο Κολωνάκι το απόγευμα της Τετάρτης, η ΑΑΔΕέχει ξεκινήσει κα ανεξάρτηση, δεύτερη, αμιγώς φορολογική έρευνα.

Κλιμάκια της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ανεξάρτητη Αρχή, επισκέφθηκαν την Πέμπτη το ιατρείο στο Κολωνάκι και ξεκίνησαν «ενδελεχή έλεγχο της επιχείρησης και του φορολογικού προφίλ των υπευθύνων αυτής».

Στο πλαίσιο της έρευνας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ελεγκτές συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά παραστατικά και τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Αποστάσεις από τους γιατρούς

Αρνείται οποιαδήποτε σχέση με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο παθολόγος Ηλίας Θεοδωρόπουλος ο οποίος φαίνεται όχι μόνο να διαχωρίζει σε αυτό το στάδιο, τη θέση του από τη σύζυγό του αλλά και να στρέφει εμμέσως πλην σαφώς σε εκείνη τα βέλη για όσα έγιναν και μπορεί να οδήγησαν στο θάνατο τον γνωστό καλλιτέχνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία σχέση με το συγκεκριμένο περιστατικό, λέγοντας ότι εκείνη την ημέρα είχε τρία άλλα ραντεβού με ασθενείς και ότι την επίμαχη ώρα είχε πάει για φαγητό, όταν και τον ειδοποίησαν για το περιστατικό. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, αυτός και η σύζυγός του, απλά συστεγάζονταν στο ίδιο γραφείο.

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Ιωάννα Γάκα: Ήμουν σε πανικό

Από την άλλη, η σύζυγος του Ιωάννα Γάκα προσπαθώντας να ελαφρύνει τη θέση της και να δικαιολογήσει τις αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε, ισχυρίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν σε κατάσταση πανικού, αρνούμενη πως υπήρχε δόλος εκ μέρους στον τρόπο που χειρίστηκε το συγκεκριμένο περιστατικό.

Οι αρχικές καταθέσεις του ζευγαριού πάντως, όπως σημειώνουν νομικοί κύκλοι, δόθηκαν με την ιδιότητα του μάρτυρα και, πλέον, μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης σε βάρος τους, αρχειοθετούνται και δεν περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Ο ΙΣΑ είχε πραγματοποιήσει αυτοψία στο ιατρείο!

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι επιμένουν ότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα, είχαν γνωστοποιηθεί στον ΙΣΑ, το πρώτο το 2025 και στη συνέχεια είχε πραγματοποιηθεί και αυτοψία του Συλλόγου και το δεύτερο, το 2026. Μάλιστα, επίκειτο και νέα αυτοψία του ΙΣΑ στο ιατρείο αυτό το διάστημα.





