Τι αποφάσισε δικαστήριο στη Σιγκαπούρη.

Ένας άνδρας στη Σιγκαπούρη στράφηκε στα δικαστήρια, διεκδικώντας να πάρει πίσω εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια που είχε ξοδέψει για την πρώην σύντροφό του, όσο είχαν σχέση, αλλά ατύχησε.

Ο Τσάντερ Αγκάρουαλ διεκδικούσε να πάρει πίσω από τη Φελίσια Λι 369.200 δολάρια, αλλά το δικαστήριο έκρινε πως ήταν χρήματα τα οποία ξόδεψε «με τη θέλησή του» για εκείνη.

Ο Αγκάρουαλ «επέδειξε ένα σταθερό μοτίβο, κατακλύζοντας τη Λι με πολυτελή δώρα προτού καν γίνουν ζευγάρι και τη διαβεβαίωνε ότι δεν περίμενε αποπληρωμή», επεσήμανε ο δικαστής Λι Σέιου Κιν.

Σιγκαπούρη: Δεν ήταν «δάνεια», ήταν δώρα, αποφάσισε το δικαστήριο

Ο CEO εταιρείας logistics γνώρισε την πρώην αεροσυνοδό σε πτήση το 2019. Η σχέση τους διήρκεσε από τον Σεπτέμβριο του 2022 έως τον Δεκέμβριο του 2023 και χώρισαν όταν ο Αγκάρουαλ υποψιάστηκε ότι Λι τον απατούσε.

Ο Αγκάρουαλ, που κατέθεσε αγωγή τον Μάρτιο του 2024, υποστήριξε πως η Λι «του είχε ζητήσει διάφορα δάνεια χωρίς τόκο» κατά τη διάρκεια της σχέσης τους. Ισχυρίστηκε ότι αυτά αφορούσαν μεταξύ άλλων πληρωμές πιστωτικής κάρτας (162.500 δολάρια), ταξίδια στο εξωτερικό (101.800), πρόσληψη ειδικού στο φενγκ σούι για το διαμέρισμά της (13.400) και πληρωμή της ασφάλειας ζωής της (15.700).

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Από την πλευρά της η Λι υποστήριξε πως ήταν «δώρα που έγιναν από αγάπη και τρυφερότητα» και όχι δάνεια. Συμφωνώντας μαζί της, ο δικαστής επεσήμανε ότι ο Αγκάρουαλ δεν παρουσίασε αποδείξεις, για παράδειγμα ότι εκείνη είχε αναγνωρίσει ως δάνεια τα χρήματα.

«Τα στοιχεία ενώπιόν μου δείχνουν σαφώς ότι ο ενάγων, γοητευμένος από την εναγόμενη, την είχε κατακλύσει με ακριβά δώρα κατά τη διάρκεια της σχέσης τους. Δυστυχώς, όταν η σχέση τελείωσε άσχημα, πικράθηκε και ήταν αποφασισμένος να αποσπάσει ένα αντίτιμο από εκείνη», ανέφερε.

Επίσης, ο δικαστής παρατήρησε πως ο Αγκάρουαλ ήταν «σαφώς ένας άνθρωπος με μεγάλη οικονομική άνεση και ακριβά γούστα», σε αντίθεση με τη Λι η οποία «δεν ανήκε σε αυτή την κατηγορία». Εξάλλου, επεσήμανε πως σε πολλά γραπτά μηνύματα η Λι έδειχνε ότι είχε μείνει άναυδη με τα ακριβά δώρα που της πρότεινε ο τότε σύντροφός της «και κατά καιρούς εξέφραζε τον αυθόρμητο δισταγμό της να τα αποδεχθεί».

Πηγή: ΒΒC