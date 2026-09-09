Γιατί ο εισαγγελέας πρότεινε να κηρυχθούν ένοχοι για τον θάνατο του πρώην υπουργού Σήφη Βαλυράκη οι δικαζόμενοι ψαράδες - Τον σκότωσαν και τον εγκατέλειψαν ήταν η εισαγγελική πρόταση.

Ο θάνατος του πρώην υπουργού Σήφη Βαλυράκη ήταν ξεκάθαρα εγκληματική ενέργεια με δράστες τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες από την Ερέτρια. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε ο εισαγγελέας της έδρας Παναγιώτης Ηλιόπουλος ο οποίος πρότεινε την ενοχή των δύο ψαράδων για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, τον Ιανουάριο του 2021.

Στην αγόρευσή του στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, ο εισαγγελέας της έδρας εμφανίστηκε πεπεισμένος πως οι δύο κατηγορούμενοι Παναγιώτης Ηλιόπουλος σκότωσαν τον Σήφη Βαλυράκη, χτυπώντας ο ένας από αυτούς με ξύλινο κοντάρι τον πρώην υπουργό με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα και να πνιγεί. Και στη συνέχεια, έφυγαν και τον εγκατέλειψαν αβοήθητο.

Τον χτύπησαν με ξύλινο κοντάρι

Ο εισαγγελικός λειτουργός εξήγησε πως οι δύο κατηγορούμενοι είχαν μεγάλη εμπειρία στη θάλασσα και μπορούσαν να προβλέψουν τι θα γίνει, όταν μετά το διαπληκτισμό τους με τον Σήφη Βαλυράκη, άρχισε ο ένας από αυτούς να τον κτυπά με το κοντάρι, προκαλώντας του βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. ‘Είδαν πως πάνω στο σκάφος ήταν ένα άτομο στην ηλικία που ήταν και παρόλα αυτά χρησιμοποίησαν το κοντάρι. Ο Βαλυράκης αντιστάθηκε όχι όμως με ανάλογο τρόπο, αντιστάθηκε με το να σηκώσει τα χέρια του εξού και τα τραύματα. Ήταν άμυνα για να προστατευθεί από τα χτυπήματα».

Περιγράφοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη, ο εισαγγελέας ανέφερε: «Τη συγκεκριμένη ημέρα το σκάφος των κατηγορουμένων έχει βγει από το λιμάνι, έχει κινηθεί νότια, αριστερά και βόρεια και βρίσκεται ανάμεσα στην περιοχή του Πεζονησίου και της Αγίας Τριάδας. Εκεί βλέπουν το σκάφος του Ιωσήφ Βαλυράκη, αντιλαμβάνονται το φουσκωτό και διαπληκτίστηκαν. Στο πηδάλιο του σκάφους ήταν ο κατηγορούμενος Κ.Ε. ο οποίος ενήργησε επικίνδυνους ελιγμούς με αποτέλεσμα να προκληθεί έντονος κυματισμός, ενώ το σκάφος Βαλυράκη ήταν εν κινήσει»

Το σκάφος των κατηγορουμένων, με τον εισαγγελικό λειτουργό πλησίασε αυτό του Σήφη Βαλυράκη και « ο κατηγορούμενος Α.Ε. με χρήση ξύλινου κονταριού κατάφερε απανωτά χτυπήματα τουλάχιστον 2-3 φορές με αποτέλεσμα την πτώση του Σήφη Βαλυράκη στο νερό χωρίς τη θέληση του θύματος, όπως προκύπτει από το ότι το σκάφος ήταν εν κινήσει, δεν φορούσε τα βάρη του για να καταδυθεί και φοράει ακόμα τα σανδάλια του όταν τον εντοπίζουν.

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Την ίδια ώρα, τα δύο σκάφη κινούνται με τις προπέλες να λειτουργούν με αποτέλεσμα ο Σήφης Βαλυράκης να έρθει σε επαφή με τις προπέλες και τα υδροπτερύγια των δύο σκαφών. Από αυτά τα χτυπήματα προκάλεσαν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις εξαιτίας των οποίων και του συνεπακόλουθου πνιγμού ως η μόνη ενεργή αιτία οδήγησαν στο θάνατο».

Ήξεραν τι έκαναν

Ο εισαγγελικός λειτουργός επεσήμανε πως οι κατηγορούμενοι είναι «αλιείς με πολυετή εμπειρία» και «ξέρουν τι μπορεί να γίνει όταν κάνεις αυτές τις κινήσεις, τις δίνες, το τράβηγμα, την ανατάραξη των νερών και που μπορεί να οδηγήσουν».

Ο εισαγγελικός λειτουργός, κατά τη αγόρευση του, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ιατροδικαστική έκθεση, η οποία κατέγραψε 15 κακώσεις στο σώμα του εκλιπόντος, συμβατές με προπέλα σκάφους. Για τον εισαγγελέα η κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα που έκανε λόγο για επεισόδιο περιγράφοντας την κίνηση των δυο σκαφών είναι αξιόπιστη. Μάλιστα , σχολίασε πως ο μάρτυρας ήταν επαγγελματίας ψαράς, «ξέρει από ναυτοσύνη και αναλύει επακριβώς πώς κινήθηκε το αλιευτικό και το τι συνέβη. Δεν είναι εφευρήματα, τα περιγράφει ανατριχιαστικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ηλιόπουλος αναφέρθηκε όμως και στη μετέπειτα συμπεριφορά των δύο κατηγορούμενων ψαράδων η οποία χαρακτηρίζει επιβαρυντική για αυτούς: «Ακόμα και όταν πήγαν όλα στραβά απομακρύνθηκαν από το σημείο εγκαταλείποντας αυτόν αβοήθητο. Ακόμα και αργότερα στις κινητοποιήσεις εντοπισμού θα μπορούσαν να δώσουν πληροφορίες στις αρχές, το οποίο δεν έγινε».

Αρνήθηκαν οι κατηγορούμενοι πως σκότωσαν τον Σήφη Βαλυράκη

Οι δύο ψαράδες στις απολογίες τους αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, που τους αποδίδεται. Όπως είπαν, δεν βρίσκονταν καν στην θάλασσα, εκείνη την ημέρα.

Το λόγο τώρα έχουν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας και υπεράσπισης ενώ μετά την ολοκλήρωση των αγορεύσεων τους, δικαστές και ένορκοι θα αποφανθούν επί της ενοχής ή μη των κατηγορουμένων.