Η εταιρία ανακοίνωσε τη διάθεση περιορισμένων εισιτηρίων για τη μεγάλη συναυλία.

Η αντίστροφη μέτρηση για ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς έχει ξεκινήσει. Η Άννα Βίσση ετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή του ΟΑΚΑ το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, σε μια συναυλία που φιλοδοξεί να αποτελέσει ακόμη έναν μεγάλο σταθμό στη μακρά και ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία της.

Μετά τις sold out εμφανίσεις της στο Καλλιμάρμαρο, η δημοφιλής τραγουδίστρια μεταφέρει το μουσικό της show σε έναν ακόμη μεγαλύτερο χώρο, υποσχόμενη ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα διεθνών προδιαγραφών.

Η εταιρία παραγωγής ανακοίνωσε σήμερα τη διάθεση περιορισμένων αριθμών εισιτηρίων, τα οποία θα είναι διαθέσιμα σήμερα στις 13:00.

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Το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών, με την προσέλευση του κοινού να ξεκινά από τις 16:00. Το pre-show είναι προγραμματισμένο για τις 20:00, ενώ η έναρξη της συναυλίας της Άννας Βίσση έχει οριστεί για τις 21:00.

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Η παραγωγή έχει σχεδιαστεί ώστε το ΟΑΚΑ να μετατραπεί σε μια τεράστια σκηνή, με έμφαση στο θέαμα, τον ήχο και τον φωτισμό. Στόχος είναι η βραδιά να μην περιοριστεί σε μια ακόμη live εμφάνιση, αλλά να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη μουσική εμπειρία για το κοινό.

Special guest ο ARGY

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το pre-show, καθώς, σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες, το άνοιγμα της συναυλίας θα αναλάβει ο Έλληνας DJ και παραγωγός ARGY, ο οποίος έχει αποκτήσει διεθνή παρουσία στην ηλεκτρονική μουσική σκηνή.

Η επιλογή του δεν είναι τυχαία, καθώς οι δύο καλλιτέχνες έχουν ήδη συνεργαστεί μέσα στο 2026 στο τραγούδι «Όλο Πιο Πάνω», που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο.