Ο Γιάννης Χαρούλης έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού στις 15 Σεπτεμβρίου.

O Γιάννης Χαρούλης ετοιμάζεται να ανηφορίσει στον λόφο του Λυκαβηττού, για την τελευταία καλοκαιρινή του συναλία στην Αθήνα, μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις.



Το βράδυ της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Χαρούλης έρχεται στο ιστορικό Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού για να στήσει ένα γλέντι, όπως μόνο εκείνος ξέρει, με θέα όλη την Αθήνα.



Ο δημοφιλής ερμηνευτής επιστρέφει στην πρωτεύουσα μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο συναυλίες και στάσεις σε όλη την Ελλάδα, έχοντας στις μουσικές του αποσκευές τραγούδια που μας σημάδεψαν, ξεχωριστές στιγμές από τη δισκογραφία του, νέα τραγούδια που ετοιμάζει με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου και πολύ κέφι.

Πέντε λόγοι που δεν πρέπει να χάσεις τη συναυλία του Γιάννη Χαρούλη στο Θέατρο Λυκαβηττού

Για το διονυσιακό γλέντι

Ο Γιάννης Χαρούλης σε κάθε του συναυλία στήνει ένα διονυσιακό γλέντι, τόσο ανθρώπινα και παρεΐστικα, όπως μόνο εκείνος ξέρει. Στις συναυλίες του Χαρούλη πηγαίνεις για να τραγουδήσεις με όλη τη δύναμη της ψυχής σου, να χορέψεις, να αφήσεις για λίγο ό,τι σε βαραίνει, να «χτυπήσεις» και καμία ρακή μαζί του και επιστρέψεις στο σπίτι σου άλλος άνθρωπος.

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Γιατί νιώθεις σαν να τραγουδάει ένας φίλος σου

Άμεσος, επικοινωνιακός και με χιούμορ. Ο Χαρούλης είναι ο συγχωριανός σου, ο γείτονάς σου, ο «φίλος» σου. Ακομπλεξάριστος, επικοινωνιακός και με χιούμορ, ξέρει να «χτίζει» μια μοναδική σχέση με το κοινό που βρίσκεται κάτω από την σκηνή. Οι φαν του το γνωρίζουν καλά αυτό: ο Γιάννης είναι ο εαυτός του και το μόνο που σας χωρίζει είναι μια σκηνή. Θα ευχαριστήσει όλα τα «κοπέλια» γιατί «εσμίξαμε και πάλι» και θα το εννοεί πραγματικά. Με το λαούτο του και ένα σφηνάκι ρακή, θα βάλει όλη την καλή του διάθεση για να περάσουμε κι εμείς και εκείνος, καλά!

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Γιατί όλοι γινόμαστε μια παρέα

Άνθρωποι κάθε ηλικίας γίνονται μια παρέα. Υψώνουν τα χέρια και τραγουδούν με μια φωνή. Χοροπηδούν, αγκαλιάζονται, ανταμώνουν και ξεφαντώνουν σε χορούς κυκλωτικούς (όπως έλεγε ο Διονύσης Σαββόπουλος). Ενέργειες και ψυχές συντονίζονται και χιλιάδες καρδιές χτυπούν σαν μία.

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Για τα τραγούδια

Στις συναυλίες του Γιάννη Χαρούλη θα τα ακούσεις όλα: θα ακούσεις δικά του τραγούδια, θα ακούσεις παραδοσιακά από την Κρήτη μέχρι την Ήπειρο, θα ακούσεις μεγάλους Έλληνες δημιουργούς, θα ακούσεις Θανάση Παπακωνσταντίνου, Σαββόπουλο, Μάλαμα, Παπάζογλου και Πασχαλίδη. Θα ανατριχιάσεις με τα Μαλαματένια λόγια, θα συγκινηθείς με τον Ερωτόκριτο και θα πάθεις ντελίριο με τη Βασιλική. Δεν περιγράφω άλλο!

{https://youtu.be/zD2m8qbXBZE?si=p30F5KpCz1ucSzox}

Γιατί Χαρούλης στο Θέατρο Λυκαβηττού είναι εμπειρία

Ο Λυκαβηττός ταιριάζει απόλυτα στον Χαρούλη και τούμπαλιν. Αυτό δεν είναι συναυλία, είναι εμπειρία! Είναι χαρά, λύτρωση, ανάταση ψυχική. Είναι μια συναυλία που θα θυμάσαι για καιρό και θα έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου.



Πληροφορίες



Ώρα έναρξης στις 21:00

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