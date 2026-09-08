«Μην κλείνετε τους διακόπτες, μένει από ρεύμα» αναφέρει το μήνυμα που είναι πρόχειρα κολλημένο στο ταμπλό του... -όχι και τόσο- νέου ασθενοφόρου στη δυτική Μάνη.

Μετά τον σάλο που προκάλεσε η αποστολή στη Δυτική Μάνη ενός παμπάλαιου ασθενοφόρου με σχεδόν 1.000.000 χιλιόμετρα στο κοντέρ, το οποίο μάλιστα άντεξε μόλις τρεις ημέρες πριν οδηγηθεί στο συνεργείο, στάλθηκε τελικά άλλο όχημα στην περιοχή.

Η εικόνα του νέου ασθενοφόρου είναι σαφώς καλύτερη από εκείνη του προηγούμενου, ωστόσο και πάλι δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί σύγχρονη λύση. Το κοντέρ του γράφει περίπου 460.000 χιλιόμετρα, δηλαδή σχεδόν τα μισά από το όχημα που αντικατέστησε.

Και αν τα χιλιόμετρα προκαλούν ήδη προβληματισμό, μια φωτογραφία από το εσωτερικό του οχήματος έρχεται να προσθέσει μια μάλλον... σουρεαλιστική πινελιά στην υπόθεση.

Στο ταμπλό του ασθενοφόρου φαίνεται ένα χειρόγραφο σημείωμα κολλημένο με ταινία, το οποίο αναφέρει «μην κλείνετε τους διακόπτες, ο ένας είναι κάτω από το κάθισμα του οδηγού, μένει από ρεύμα. Προσοχή».

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Η φωτογραφία, που δημοσιεύτηκε από το Mani Post, αποτυπώνει με τον δικό της τρόπο την κατάσταση που επικρατεί και κάνει ακόμη πιο έντονο το ερώτημα για το κατά πόσο αυτή μπορεί να θεωρηθεί επαρκής λύση για μια περιοχή με μεγάλες αποστάσεις και αυξημένες ανάγκες, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

«Μπαλώματα» αντί για μόνιμη λύση

Η αντικατάσταση του πρώτου οχήματος αποτελεί αναμφίβολα μια βελτίωση, ειδικά μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε μέσα σε μόλις τρεις ημέρες. Ωστόσο, οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής επιμένουν ότι το ζητούμενο δεν είναι μια ακόμη προσωρινή λύση.

Η Δυτική Μάνη χρειάζεται ένα σύγχρονο, ασφαλές και αξιόπιστο ασθενοφόρο, ιδιαίτερα από τη στιγμή που η περιοχή απέχει σημαντικά από το Νοσοκομείο της Καλαμάτας και η διακομιδή ενός ασθενούς μπορεί να απαιτήσει μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το αίτημα των κατοίκων παραμένει το ίδιο: μόνιμη και ασφαλής λύση για την υγειονομική κάλυψη της Μάνης. Γιατί η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με «μπαλώματα».

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής Κωστής Ξυδέας, επικεφαλής του Συλλόγου Εθελοντών «Γαία» τόνισε πως το νέο ασθενοφόρο που παρελήφθη έχει προβληματα. Όπως είπε «πατινάρει ο δίσκος, τα ηλεκτρολογικά του δεν είναι καλά». Πρόσθεσε πως επειδή η υπόθεση πήρε μεγάλη διάσταση, ενημερώθηκε πως το επόμενο διάστημα η δυτική Μάνη θα παραλάβει νέο ασθενοφόρο.

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