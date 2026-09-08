Ο σεναριογράφος του νέου Τζέιμς Μποντ δίνει τη δική του αινιγματική απάντηση στις δηλώσεις του Γκάρι Όλντμαν ότι ο επόμενος 007 βρέθηκε.

Φωτιές προκάλεσε η πρόσφατη δήλωση του Γκάρι Όλντμαν, ο οποίος ανέφερε ότι ο νέος Τζέιμς Μποντ έχει ήδη επιλεγεί. Τώρα, ο σεναριογράφος της ταινίας [και δημιουργός τoυ Peaky Blinders], Στίβεν Νάιτ, καλείται να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, απαντώντας στις πιεστικές ερωτήσεις δημοσιογράφου, σχετικά με το αν αληθεύει η δήλωση του Όλντμαν.

Σε μια συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή Today του BBC Radio 4, σήμερα το πρωί της Τρίτης (8/09), ο Νάιτ ρωτήθηκε αν πράγματι έχει βρεθεί ο ηθοποιός που θα υποδυθεί τον 007 μετά τον Ντάνιελ Κρεγκ, με τον σεναριογράφο να προσπαθεί παιχνιδιάρικα να ξεγλιστρήσει, αποφεύγοντας να απαντήσει για το φλέγον θέμα.

«Δεν μπορώ να μιλήσω για αυτό το θέμα, όσο πολύ και να το θέλω», απάντησε γελώντας ο Νάιτ, χωρίς να διαψεύδει αλλού ούτε και φυσικά να επιβεβαιώνει τον Όλντμαν, και αλλάζοντας κουβέντα πρόσθεσε, ότι ο ίδιος νιώθει σαν να «εκπληρώνει το καθήκον του για τον Βασιλιά και τη χώρα» αναλαμβάνοντας το σενάριο ταινίας του Ίαν Φλέμινγκ για την Amazon.

Η παρουσιάστρια του BBC Άννα Φόστερ προσπάθησε να τον πιέσει λίγο παραπάνω, σχολιάζοντας: «Προφανώς ξέρεις ποιος είναι όταν το γράφεις. 'Εχει σημασία αυτό;», με τον Νάιτ να απαντά ότι: «Κάνει τη ζωή λίγο πιο εύκολη αν ξέρεις ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, αλλά επίσης πρέπει να γράψεις τον χαρακτήρα, όχι τον ηθοποιό».

Η Φόστερ χωρίς να το βάλει κάτω, προσπάθησε άλλη μια φορά να εκμαιεύσει κάποια πολύτιμη πληροφορία από τον Νάιτ: «Σου το είπαν στην αρχή πριν αρχίσεις να γράφεις, ή σου το έχουν πει εν μέσω της διαδικασίας;».



Αλλά ούτε αυτή τη φορά «τσίμπησε» ο Νάιτ, και γελώντας την παρέπεμψε «στην προηγούμενη απάντηση» του» και συνέχισε δίνοντας μια πιο γενική απάντηση: «Το θέμα με τον Μποντ είναι ότι είναι το δικό του σύμπαν και το δικό του franchise. Έτσι υπάρχουν ορισμένοι κανόνες. Εννοώ, προφανώς πρέπει να το προχωρήσεις, αλλά μου αρέσει πού βρίσκεται. Μου αρέσει που είναι βρετανικό. Μου αρέσει που δεν είναι DC ή Marvel... Έτσι νιώθω μια ευθύνη προς το κείμενο». Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, δηλαδή...

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Θυμίζουμε ότι πρόσφατα ο Γκάρι Όλντμαν ισχυρίστηκε πως έχει ολοκληρωθεί το κάστινγκ για το νέο 007 — και ότι υποστηρίζει τον Τζακ Λόουντεν, συμπρωταγωνιστή του στη σειρά «Slow Horses».

«Φημολογείται ότι είναι στους φιναλίστ», είπε ο Όλντμαν και συνέχισε «Θα το μάθουμε πολύ σύντομα, έτσι δεν είναι; Επειδή έχουν κάνει την επιλογή τους, αλλά δεν την έχουν ανακοινώσει ακόμα. Οπότε σταυρώνω τα δάχτυλά μου για τον Τζακ».