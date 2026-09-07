Αυτό είναι το όνομα που αναφέρει ο Γκάρι Όλντμαν.

O Γκάρι Όλντμαν ισχυρίζεται ότι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ, έχει επιτέλους βρεθεί.



Ο βραβευμένος με Όσκαρ Βρετανός ηθοποιός, λέει ότι η αναζήτηση για τον επόμενο 007 έχει λάβει τέλος και ελπίζει ότι ο συμπρωταγωνιστής του (από το 2022) στο «Slow Horses», Τζακ Λόουντεν, θα είναι αυτός που θα φορέσει το σμόκιν του Τζέιμς Μποντ, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Ντάνιελ Κρεγκ.

«Έχουν κυκλοφορήσει φήμες που λένει ότι [ο Λόουντεν] είναι στη λίστα με τους υποψήφιους», λέει ο Όλντμαν σε συνέντευξή του στο «The Morning Show» του Καναδά. «Θα το μάθουμε πολύ σύντομα, έτσι δεν είναι; Έχουν κάνει την επιλογή τους, αλλά δεν την έχουν ανακοινώσει ακόμα. Οπότε σταυρώνω τα δάχτυλά μου για τον Τζακ», συμπληρώνει.



{https://youtu.be/mZbJxpYHLuI?si=MreJ12TStxwEQWm8}

Έδω και χρόνια, έχουν ακουστεί πολλές φήμες για πιθανά ονόματα που θα μπορούσαν να αναλάβουν τον πολυσυζητημένο ρόλο του Τζέιμς Μποντ και με την παραγωγή να ξεκινάει του χρόνου, οι διάφορες εικασίες έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Ενώ τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα και καθώς η διαδικασία επιλογής συνεχίζεται υπό άκρα μυστικότητα, ηθοποιοί όπως οι: Κάλουμ Τέρνερ, Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, Χάρις Ντίκινσον, Τζέικομπ Ελόρντι, κ.ά., έχουν αναφερθεί ως υποψήφιοι στην τελική φάση. Επίσης, το Variety ανέφερε ότι υπήρξε ενδιαφέρον για τον Λούις Πάρτριτζ, ενώ και ο σταρ του θεάτρου Τομ Φράνσις φέρεται να έχει κάνει οντισιόν για τον ρόλο. Ωστόσο, η Amazon MGM έχει επανειλημμένα αρνηθεί να συζητήσει οτιδήποτε σχετικά με το ποιος έχει ή δεν έχει περάσει από οντισιόν για τον ρόλο.



Όπως έχει ανακοινωθεί, ο Ντενί Βιλνέβ είναι έτοιμος να σκηνοθετήσει την επερχόμενη ταινία Μποντ, με τον δημιουργό του Peaky Blinders, Στίβεν Νάιτ, να γράφει το σενάριο.

Νωρίτερα φέτος, ξεκίνησαν οι οντισιόν για τον ρόλο, αν και μερικά ονόματα έχουν ήδη αποσυρθεί από την κούρσα για τον χαρακτήρα (συμπεριλαμβανομένου του Χάρις Ντίκινσον). Η επόμενη φάση των οντισιόν θα γινόταν μέσα στον Αύγουστο, με τον ίδιο τον Ντενί Βιλνέβ να επικοινωνεί απευθείας με τους φιναλίστ. Η διαδικασία υποδηλώνει ότι η αναζήτηση εισέρχεται σε τελική φάση, αλλά τα ονόματα των υποψηφίων παραμένουν κρυφά.



Θυμίζουμε, ότι η παραγωγός Έιμι Πασκάλ σε συνέντευξή της στο Deadline, ανέφερε ότι οι φαν του Μποντ, μπορούν να περιμένουν νεότερα σχετικά με τον ηθοποιό που θα αναλάβει τον ρόλο μέχρι τα τέλη του 2026.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Πασκάλ τόνισε επίσης ότι η επόμενη ταινία Μποντ χρειάζεται μια νέα δημιουργική κατεύθυνση. «Είμαστε πολύ μεθοδικοί. Πρέπει να είναι κάτι πραγματικά διαφορετικό που να είναι και ανατρεπτικό και συναρπαστικό και διαφορετικό», υποδηλώνοντας ότι το franchise θα εστιάσει σε μια σημαντική δημιουργική αναθεώρηση.